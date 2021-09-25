Общество

Тротуар в центре Пензы планируют доделать через две недели

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Строительство пешеходной дороги на улице Плеханова идет полным ходом.

Работы продолжаются несколько месяцев. Тротуар уже выложили на улице Пушкина, напротив одноименного сквера, теперь продолжают, двигаясь к цирку. Конечной точкой станет светофор на перекрестке улиц Плеханова и Бакунина.

Однако некоторые пензенцы к таким изменениям относятся с опаской.

«Не знаю таких площадок, чтобы были долговечными. Московская, по крайней мере, уже выглядит безобразно», - констатировала горожанка.

«Уложили на песок, а людей ходит много, это все выбьется», - предположила прохожая.

«Обслуживание будет неизвестно какое. Это все станет промерзать, камни в стыках начнут выпучиваться», - сделала прогноз женщина.

Как говорится, время покажет. Тротуары планируется оформить клумбами и прилегающим газоном. Работы, предположительно, закончатся через две недели - при условии благоприятной погоды.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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