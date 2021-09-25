Из одного района Пензы за день вывезли 76 кубометров мусора

25.09.2021 | 11:49

24 сентября в Пензе прошла санитарная пятница. Она стала одним из мероприятий стартовавшего в тот же день месячника по благоустройству города. О том, что было сделано, рассказали в пресс-службе мэрии.

В центральной части очищены от объявлений опоры освещения, закрашены надписи на заборах и фасадах зданий.

В Железнодорожном районе активисты привели в порядок береговую линию на улице Долгой, возле ООТ «Пристань». На КПД возле дома № 20 на улице Егорова собран мусор, вырублены поросль и кустарники. В микрорайонах ГПЗ-24, Маяк, Стрела убраны свалки, вывезены спиленные ветки и строительные отходы. Также ликвидированы навалы мусора вблизи федеральной автодороги М5 «Урал», у поворота на дачный массив. Всего на полигон вывезено свыше 76 кубометров мусора.

В Ленинском районе прошла акция «Чистый сквер». Студенты очистили «Пионерский» от листвы, веток и мусора.

В Первомайском районе убран мелкий мусор на улицах Окружной, 40 лет Октября, Калинина, у домов на Экспериментальной, 19, Терновского, 249. Спецтехнику привлекли на ликвидацию свалок и очистку контейнерных площадок на Гомельской, Сухумской, Пограничной, Осоавиахимовской, 40 лет Октября.