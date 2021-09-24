Общество

В Пензе увеличатся дотации на питание детсадовцев

Печать

В Пензе увеличат бюджетные ассигнования на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Информация прозвучала на сессии городской думы в пятницу, 24 сентября.

Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, кому конкретно будут предоставлены дополнительные средства и в каком размере.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина объяснила, что на детей в возрасте от полутора до трех лет размер дотации из бюджета с 11 рублей 66 копеек повышается до 18 рублей 66 копеек, а от трех до семи лет - с 15 рублей 33 копеек до 23 рублей 33 копеек.

«Бюджет дотирует питание, потому что на ту сумму, которая предусмотрена, накормить деток в детском саду нереально», - добавила она.

Депутаты поддержали проект документа.

Родительская плата за питание в дошкольном учреждении малышей ясельного возраста (до трех лет) сейчас составляет 80 рублей, от трех до семи лет - 92.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

за чей счет будут увеличения дотаций нарожавшим по указке ?

Гость||

думал плата сократиться а так зачем тогда эта новость, приставлять и убирать цифры виртуальные можно любые, сказать мол мульен доплачивают они, а потом на 200 тыс больше а ты все равно скажем 100 отдай а завтра 150 итп, принцип я имею в виду

Гость||

Ась?

Гость||

меня мои родители содержали до 18 лет, и ни каких дотаций не выпрашивали не у кого. что изменилось в стране, что рожающие детей не способны их содержать? зачем тогда вообще рожают? пускай для начала попробуют хотябы собачку содержать потом уж о детях думают. нарожали они их для кого? отправьте все датсады на карантин и пускай родители ими сами занимаются.

Гость||

необходимо изымать детей из семей не способных их содержать и несущим угрозу жизни ребенка. могут и с голоду умереть и заразиться плохой болезнью от своих непривитых родителей.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте