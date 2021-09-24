В Пензе увеличатся дотации на питание детсадовцев

24.09.2021 | 14:56

В Пензе увеличат бюджетные ассигнования на питание детей в дошкольных образовательных учреждениях. Информация прозвучала на сессии городской думы в пятницу, 24 сентября.

Депутат Алексей Шуварин поинтересовался, кому конкретно будут предоставлены дополнительные средства и в каком размере.

Начальник финансового управления Ольга Завьялкина объяснила, что на детей в возрасте от полутора до трех лет размер дотации из бюджета с 11 рублей 66 копеек повышается до 18 рублей 66 копеек, а от трех до семи лет - с 15 рублей 33 копеек до 23 рублей 33 копеек.

«Бюджет дотирует питание, потому что на ту сумму, которая предусмотрена, накормить деток в детском саду нереально», - добавила она.

Депутаты поддержали проект документа.

Родительская плата за питание в дошкольном учреждении малышей ясельного возраста (до трех лет) сейчас составляет 80 рублей, от трех до семи лет - 92.