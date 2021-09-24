Общество

«ТНС энерго Пенза» предлагает электронный документооборот

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Клиенты гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области - «ТНС энерго Пенза» активно переходят на дистанционное взаимодействие с компанией.

На сентябрь 2021 года более 4 800 организаций региона уже используют сервис «Электронный документооборот». Он позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям сделать процесс обмена документацией с энергосбытовой компанией быстрее и эффективнее, снизить затраты на отправку, обработку и хранение первичных документов.

Электронный документооборот обладает рядом важных преимуществ для клиентов:

- документы доставляются мгновенно сразу после их отправки;

- получение документов бесплатно, а подписанный клиентом экземпляр поступает в энергосбытовую компанию автоматически;

- электронные документы не теряются и не требуют места для хранения;

- согласно законодательству, электронные документы полностью заменяют бумажные, их принимают в налоговой инспекции и судах, их можно передать на проверку через интернет;

- работать с электронными документами можно прямо в системе 1С.

В электронном виде клиентам доступно получение счетов, счетов-фактур, актов приемки-передачи электроэнергии и иных документов. Документы заверяются электронной подписью и имеют полную юридическую силу.

С более подробной информацией о подключении электронного документооборота можно ознакомиться на сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Бизнес-клиентам / Онлайн-сервисы».

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