Общество

Стало известно, когда начнут мостить тротуар на Московской

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Пар над ливневкой на участке улицы Московской был бы заметнее, если бы температура воздуха опустилась ниже. А так только внимательные пешеходы замечают, что под решеткой бурлит поток горячей воды.

Горячо и бурно обсуждали центральную улицу Пензы и на сессии городской думы, но не очередное облако пара, а ремонт верхней части. Над ней уж и небо осенью дышит, а работа все кипит.

«Приступили к монтажу лотков ливневой канализации. Первый участок проложили, сняли отметки примыкания к фасадам домов и со вчерашнего дня по новым отметкам начали монтаж. Была ошибка подрядчика, мы ее исправили», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

К работам приступили в апреле 2021 года, начав с замены участка тепломагистрали. Затем была «липовая история», когда выкорчевали несколько деревьев. Теперь же, после исправления устройства ливневки, своей очереди ждет гранит.

«Вы скажите нам, пожалуйста, когда начнется мощение плиткой?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Андрей Цесарев.

«На следующей неделе - правая сторона, тротуарная часть. Сегодня-завтра лотки выставим, подготовим основание и на следующей неделе начнем мостить тротуарную часть в районе дома № 36», - ответил Магомед Агамагомедов.

Ремонт Московской выполняют по программе «Формирование современной городской среды». В следующем году должны приступить к благоустройству участка набережной, который ближе к подвесному мосту. За этот объект проголосовало большинство горожан.

«Посмотрите, насколько притягателен сейчас для нашей молодежи центр. Вечером тут, особенно по выходным, не пробиться - и на площади Ленина, и на Московской, и на Фонтанной площади. Поэтому нам никак нельзя останавливаться в благоустройстве наших общественных территорий», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Но и о жилых дворах не стоит забывать, возразили депутаты. В правила благоустройства внесены изменения: использовать старые автомобильные покрышки для оформления клумбы теперь нельзя.

«Будем штрафовать организации, которые управляют данным домом, чтобы они следили за территорией, не допускали нарушений», - заявил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.

Меж тем во многих пензенских дворах именно покрышки - основное дизайнерское решение.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

использовать старые автомобильные покрышки для оформления клумбы теперь нельзя.
penzainform.ru писал(a):
заявил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.
Организуйте изготовление бетонных колёс-клумб и продавайте населению через управляющие компании.

Колёса из-за нищеты любы народу и под это можно впиндюрить что хочешь...

Гость||

Бардак и хаос в городе везде и во всём, какой мэр. такой и город!

Гость||

Кто руководит управлением ЖКХ? Опять на ин! Без опыта и знаний,да!

Гость||

Да вам то уж ни как нельзя останавливаться осваивать бюджет,проверенно собяниным

Гость||

Магомед Агамагомедов святой человек.

Гость||

Поучились бы у наших предков улицы мостить.

Гость||

Неприятный внешний вид обязательное условия для чиновника?

Гость||

Гость писал(a):

Поучились бы у наших предков улицы мостить.
А казаки основатели Пензы были хорошими мастерами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

К работам приступили в апреле 2021 года, начав с замены участка тепломагистрали. Затем была «липовая история»,
Да нет это все история липовая и очень плохо пахнет , коррупцией. Сначала делают фасады домов и входные группы на пешеходной улице , а только потом саму пешеходную зону по которой движение автомобилей запрещено. Спешка в этом объясняется очень просто , две трубы тепломагистрали большого диаметра были уложены в 1986 году , т.е. им 35 лет и они стали рваться , а прорыв такой трубы зимой наверху сродни катастрофе , в случае замены труб ресурсник был обязан за свой счет после замены труб привести все в порядок , поэтому эта спешка и похоже на откат , да ещё и тендер ожиданно выиграла Недопекинская Автодорога , которая зашивается с южным объездом ( на 40 лет Октября) и тогда ещё не сдала мост , поэтому там ковырялись субподрядчики , отсюда и срыв сроков. Вывод один поменяли трубы на халяву , за бюджетные средства! Но это ещё не все , в ген.плане развития дорожной сети города все так же в планах стоит тоннель под Кураева , вот только прокладка/перекладка коммуникаций не предусматривает строительство тоннеля в принципе , хотя оно и понятно до власти дорвались чинуши-временщики для которых есть только личный интерес , а на развитие города им плевать. Агамагомедов же это чиновник осужденный по уголовной статье за подлог и признан виновным, после чего пошел на повышение!

Гость||

Казаки наверно не очень были, раз ничего мощеного не осталось. В Москве осталось старое мощение, в Питере. В Европе сотни лет лежит уже. Но там бывать не приходилось.

Гость||

плитка и бордюры это святое. это народ никому не нужен, а плитка это да.

Имя: Гость
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