Стало известно, когда начнут мостить тротуар на Московской

Пар над ливневкой на участке улицы Московской был бы заметнее, если бы температура воздуха опустилась ниже. А так только внимательные пешеходы замечают, что под решеткой бурлит поток горячей воды.
Горячо и бурно обсуждали центральную улицу Пензы и на сессии городской думы, но не очередное облако пара, а ремонт верхней части. Над ней уж и небо осенью дышит, а работа все кипит.
«Приступили к монтажу лотков ливневой канализации. Первый участок проложили, сняли отметки примыкания к фасадам домов и со вчерашнего дня по новым отметкам начали монтаж. Была ошибка подрядчика, мы ее исправили», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.
К работам приступили в апреле 2021 года, начав с замены участка тепломагистрали. Затем была «липовая история», когда выкорчевали несколько деревьев. Теперь же, после исправления устройства ливневки, своей очереди ждет гранит.
«Вы скажите нам, пожалуйста, когда начнется мощение плиткой?» - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Андрей Цесарев.
«На следующей неделе - правая сторона, тротуарная часть. Сегодня-завтра лотки выставим, подготовим основание и на следующей неделе начнем мостить тротуарную часть в районе дома № 36», - ответил Магомед Агамагомедов.
Ремонт Московской выполняют по программе «Формирование современной городской среды». В следующем году должны приступить к благоустройству участка набережной, который ближе к подвесному мосту. За этот объект проголосовало большинство горожан.
«Посмотрите, насколько притягателен сейчас для нашей молодежи центр. Вечером тут, особенно по выходным, не пробиться - и на площади Ленина, и на Московской, и на Фонтанной площади. Поэтому нам никак нельзя останавливаться в благоустройстве наших общественных территорий», - подчеркнул глава города Пензы Владимир Мутовкин.
Но и о жилых дворах не стоит забывать, возразили депутаты. В правила благоустройства внесены изменения: использовать старые автомобильные покрышки для оформления клумбы теперь нельзя.
«Будем штрафовать организации, которые управляют данным домом, чтобы они следили за территорией, не допускали нарушений», - заявил и. о. начальника Управления ЖКХ г. Пензы Вадим Фейгин.
Меж тем во многих пензенских дворах именно покрышки - основное дизайнерское решение.
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penzainform.ru писал(a):penzainform.ru писал(a):Организуйте изготовление бетонных колёс-клумб и продавайте населению через управляющие компании.
Колёса из-за нищеты любы народу и под это можно впиндюрить что хочешь...