Общество

До середины октября в Пензе посадят около 1 000 деревьев

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В пятницу, 24 сентября, в Пензе стартовал месячник по благоустройству, который продлится до 16 октября.

За это время в областном центре пройдут санитарные пятницы и субботники, уборка территорий, посадка около 1 000 зеленых насаждений - как во дворах, так и на центральных улицах, а также на месте спиленных аварийных деревьев.

К наведению порядка на закрепленных территориях приглашаются все организации и предприятия. Во время месячника мусор на полигоне будет приниматься по упрощенной схеме - бесплатно по путевому листу, оформленному в районной администрации. Исключение составляют промышленные и строительные отходы.

Проведение общегородского субботника намечено на 16 октября.

Кроме того, продолжается текущая работа по содержанию городских улиц и скверов: ликвидация свалок, сбор мусора, очистка столбов от объявлений и другие мероприятия, - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Кирова 67, 69, 71 досадите, там много погибло!!!

Гость||

за посаженными никто ухаживать не хочет, стоят тополя выше небоскребов и никто их не опиливает. решили еще насажать. все правильно деньги главное, интересно кто вырастил саженцы и сколько они стоят?

Гость||

ну да, ухаживают они, парк победы они вообще хоть знают где находится? патриоты хреновы. власти самой то не заподло говорить о патриотизме, пиариться на ВОВ и иметь парк победы похожий на бомжатник и притон для наркоманов?

Имя: Гость
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