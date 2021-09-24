До середины октября в Пензе посадят около 1 000 деревьев

24.09.2021 | 12:19

В пятницу, 24 сентября, в Пензе стартовал месячник по благоустройству, который продлится до 16 октября.

За это время в областном центре пройдут санитарные пятницы и субботники, уборка территорий, посадка около 1 000 зеленых насаждений - как во дворах, так и на центральных улицах, а также на месте спиленных аварийных деревьев.

К наведению порядка на закрепленных территориях приглашаются все организации и предприятия. Во время месячника мусор на полигоне будет приниматься по упрощенной схеме - бесплатно по путевому листу, оформленному в районной администрации. Исключение составляют промышленные и строительные отходы.

Проведение общегородского субботника намечено на 16 октября.

Кроме того, продолжается текущая работа по содержанию городских улиц и скверов: ликвидация свалок, сбор мусора, очистка столбов от объявлений и другие мероприятия, - сообщили в пресс-службе мэрии.