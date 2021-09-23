В Пензе коронавирус выявили еще более чем у 200 человек

23.09.2021 | 14:00

В четверг, 23 сентября, стало известно, что в Пензенской области коронавирус выявлен еще у 237 жителей. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 209 зараженных зарегистрировано в Пензе, по 6 - в Бессоновском и Пензенском районах, по 3 - в Земетчинском, Сердобском районах и городе Заречном, по 2 - в Городищенском и Никольском районах, по 1 - в Лунинском, Нижнеломовском и Кузнецком.

Накануне оперштаб рассказал о смерти 18 человек из-за коронавируса и о выписке 62 пациентов из больниц.

За все время пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 68 885. 2 558 жителей области скончались, 57 045 выздоровели.