Общество

В Пензе коронавирус выявили еще более чем у 200 человек

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В четверг, 23 сентября, стало известно, что в Пензенской области коронавирус выявлен еще у 237 жителей. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

География новых случаев такова: 209 зараженных зарегистрировано в Пензе, по 6 - в Бессоновском и Пензенском районах, по 3 - в Земетчинском, Сердобском районах и городе Заречном, по 2 - в Городищенском и Никольском районах, по 1 - в Лунинском, Нижнеломовском и Кузнецком.

Накануне оперштаб рассказал о смерти 18 человек из-за коронавируса и о выписке 62 пациентов из больниц.

За все время пандемии число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 68 885. 2 558 жителей области скончались, 57 045 выздоровели.

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Гость||

хоть у 100000 мне по барабану

Гость||

Прошли выборы, успокойтесь и прекратите этот цирк с псевдо пандемией.

Гость||

Гость писал(a):

Прошли выборы, успокойтесь и прекратите этот цирк с псевдо пандемией.
да пора бы прекратить, все бонусы получены, чего вы еще хоитие от наших тел?

Гость||

Дурачёк опять....

Гость||

Гость писал(a):

Дурачёк опять....
Привитый даун похмелился

Гость||

Гость писал(a):

хоть у 100000 мне по барабану
Солидарен

Гость||

Да пусть все сдохнут от короны!!!!!!!!!!!!!! кто способен на это, люблю людей, желаю добро всем нормальным людям, человекам, поскульку искенне полагаю что эта болезнь чисто вымышленная ради каких то корыстных целей очень очень плохих людей и все кто умер царствия им небесного умерли от других болезней с той же частотой что и раньше умирали, а их записали в корону, АМИНЬ АМИНЬ АМИНЬ!!!!!!!!!!!!!!Господи спаси меня от лжи сыпящейся на меня повсюду и штрихкодов которыми меня хоят нарядить

Гость||

Тем кто его строить не хочет, тем и выгодно.

Гость||

Если будет крематорий тогда чьито дети, владельцы похороных агенств, не смогут столько зарабатывать. Думаю все знают про чьих детей я говорю. Обычно у нас дети губернаторов этим занимаются. Так что прекрати писать про свой крематорий, он не кого не заинтересует из власти.

Гость||

Гость писал(a):

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится.

Роспотребнадзор не контролирует захоронение ковидных трупов,хорошо хоть в РПЦ отпевают инфекционных на улице и не заносят в храм.

Почему модератор убирает пост про крематорий? ПИ имеет долю в похоронном бизнесе и заинтересованы в смерти людей?

Строительство крематория частично снимет распространение заразы.

Гость||

сплошные комментарии долбанных в голову

Гость||

Попасть на спектакли, на стадионы, в кинозалы смогут зрители, предъявившие QR-код сертификата о вакцинации от коронавируса или же отрицательный результат ПЦР-теста. ВОТ ДЛЯ ЭТОГО И НУЖНА ВАКЦИНАЦИЯ!!! Это и есть цель прививок. И Хватит нести людям чушь про защиту от вирусной инфекции!

Гость||

ну судя по циферкам, сверхопасным вирусом за 1,5 года т.н. "пандемии" переболело около 5 % населения области. Самим то не смешно? Он не представляет опасности для подавляющего большинства

Гость||

Гость писал(a):

сплошные комментарии долбанных в голову
Так не пиши или долбись меньше...

Гость||

Гость писал(a):

ну судя по циферкам, сверхопасным вирусом за 1,5 года т.н. "пандемии" переболело около 5 % населения области.
А умерших от вируса менее 1% от того числа, что выше указали. Всех остальных просто по указанию внесли в учёт. Бизнес у врачей сейчас такой - зарабатывать на болезни, смерти и вакцинации.

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