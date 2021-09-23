В Пензе из-за внепланового ремонта отключат газ

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» сообщает, что в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ с 8:00 7 октября до 20:00 8-го будет приостановлено газоснабжение абонентов по следующим адресам:
- ул. Карпинского, 87-185а (нечетные);
- 7-й проезд Громова, 1-51;
- 6-й проезд Громова, 1-49;
- ул. Правды, 83-182;
- 6-й проезд Средний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- 5-й проезд Средний, 1-21;
- 5-й проезд Громова, 2, 4;
- 4-й проезд Громова, 1-19;
- 1-й проезд Огарева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Огарева, 89-163;
- 3-й проезд Огарева, 2-21;
- ул. Есенина, 1-50;
- ул. Островского, 70а-179г;
- 2-й проезд Средний, 1-41;
- 1-й проезд Полярный, 1-29;
- ул. Красноармейская, 44-126;
- 1-й проезд Средний, 1-83;
- ул. Производственная, 42-127;
- 1-й проезд Краснознаменный, 1-16;
- 3-й проезд Громова, 1-24;
- 1-й проезд Производственный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
- ул. Полярная, 4, 5, 6, 7, 8;
- 1-й проезд Громова, 1-18;
- 2-й проезд Громова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
- ул. Краснознаменная, 31-89;
- ул. Большая Бугровка, 43-111;
- ул. Челюскина, 1-94;
- ул. Сурикова, 5-103;
- ул. Гастелло, 20-121;
- ул. Маресьева, 31-161;
- проезд Маресьева, 22, 23, 24, 25, 26;
- проезд Будашкина, 1а-100;
- ул. Будашкина, 1Б-70;
- 1-й проезд Кольцова, 1а-60;
- 2-й проезд Кольцова, 1-48;
- 3-й проезд Кольцова, 1-28;
- 4-й проезд Кольцова, 1а-30;
- ул. 8 Марта, 15.
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