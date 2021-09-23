В Пензе из-за внепланового ремонта отключат газ

23.09.2021 | 14:00

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» сообщает, что в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ с 8:00 7 октября до 20:00 8-го будет приостановлено газоснабжение абонентов по следующим адресам:

- ул. Карпинского, 87-185а (нечетные);

- 7-й проезд Громова, 1-51;

- 6-й проезд Громова, 1-49;

- ул. Правды, 83-182;

- 6-й проезд Средний, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- 5-й проезд Средний, 1-21;

- 5-й проезд Громова, 2, 4;

- 4-й проезд Громова, 1-19;

- 1-й проезд Огарева, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- ул. Огарева, 89-163;

- 3-й проезд Огарева, 2-21;

- ул. Есенина, 1-50;

- ул. Островского, 70а-179г;

- 2-й проезд Средний, 1-41;

- 1-й проезд Полярный, 1-29;

- ул. Красноармейская, 44-126;

- 1-й проезд Средний, 1-83;

- ул. Производственная, 42-127;

- 1-й проезд Краснознаменный, 1-16;

- 3-й проезд Громова, 1-24;

- 1-й проезд Производственный, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

- ул. Полярная, 4, 5, 6, 7, 8;

- 1-й проезд Громова, 1-18;

- 2-й проезд Громова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

- ул. Краснознаменная, 31-89;

- ул. Большая Бугровка, 43-111;

- ул. Челюскина, 1-94;

- ул. Сурикова, 5-103;

- ул. Гастелло, 20-121;

- ул. Маресьева, 31-161;

- проезд Маресьева, 22, 23, 24, 25, 26;

- проезд Будашкина, 1а-100;

- ул. Будашкина, 1Б-70;

- 1-й проезд Кольцова, 1а-60;

- 2-й проезд Кольцова, 1-48;

- 3-й проезд Кольцова, 1-28;

- 4-й проезд Кольцова, 1а-30;

- ул. 8 Марта, 15.