В Пензе готовятся к обработке Олимпийской аллеи от клещей

23.09.2021 | 18:51

Анна Жалдыбина, грибник с многолетним стажем, рассказала, что в лесу много рыжиков и клещей. На членистоногих 2021-й оказался особенно урожайным. Такого их количества женщина даже не припомнит. Одно из неприятных созданий Анну Юрьевну в этом году укусило.

«Просто вытаскивали, и все», - отметила она.

Управление Роспотребнадзора сообщает: с начала сезона активности клещей, то есть с апреля, к специалистам обратились 2 885 пострадавших от укусов. В отношении всех приняты меры профилактики. И даже теперь, когда на улице похолодало, пренебрегать мерами предосторожности не стоит.

В ближайшие недели в Пензе опять обработают Олимпийскую аллею. Деньги из бюджета города выделены - миллион рублей. А вот точной даты мероприятия нет: будут оценивать погодные условия. Неясно пока, станут ли закрывать место отдыха. Такие решения принимаются в зависимости от применяемых препаратов.

«В этом году очень много клещей, и той обработки, которую мы провели в весенний период, нам оказалось недостаточно. Были обращения и летом, и осенью, сейчас начинается второй как раз период активности клеща, и в этот период мы начинаем подготовительную работу», - сообщила директор парка им. В. Г. Белинского Елена Савельева.

По ее словам, в 2021-м был случай обнаружения клеща в парке имени В. Г. Белинского - раньше такого не бывало. Так что в следующем году, возможно, придется проводить обработку и этой зеленой зоны. По данным специалистов, за январь-август диагноз «клещевой боррелиоз» поставили 21 жителю региона.