Пензенцев приглашают обследовать сердечно-сосудистую систему

23.09.2021 | 09:12

С 27 сентября по 1 октября в Пензе пройдет акция под названием «Неделя здорового сердца». Она приурочена к Всемирному дню сердца, который ежегодно отмечается 29 сентября.

Все желающие смогут пройти комплексную оценку работы сердечно-сосудистой системы для выявления рисков.

27, 28 и 29 сентября и 1 октября с 11:00 до 15:00 тех, кому небезразлично состояние здоровья, ждут в ТРК «Коллаж» (2-й этаж, напротив отдела «Детский мир»). 30 сентября с 11:00 до 14:00 акция пройдет в ДС «Буртасы».

За 5 дней проведения акции будет создана традиционная инсталляция «Дерево сердец пензенцев», чтобы наглядно продемонстрировать состояние здоровья горожан. Листья на дереве трех цветов, которыми обозначен уровень артериального давления. Преобладание зеленых листьев будет свидетельствовать о понимании гражданами необходимости регулярного контроля артериального давления.

«Пандемия новой коронавирусной инфекции способствует увеличению смертности от основных хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и от болезней системы кровообращения. В 2020 году показатель смертности по этой нозологии составил 902,7 на 100 тыс. населения, что на 20,4% выше аналогичного периода 2019 года и на 40,9% выше среднероссийского показателя. Ведущее место в структуре смертности занимает смертность от ишемической болезни сердца - 68,1%», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.