Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|28 сен 2018|14:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  76.23  |  $  65.59

Общество | Медики создали очередное «Дерево сердец пензенцев»

28.09.2018|12:23
Печать

В четверг, 27 сентября, более 100 человек смогли измерить уровень артериального давления, определить индекс массы тела и показатели глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, было распространено около 1 000 памяток «Первые симптомы инсульта и инфаркта».

Таковы итоги акции, приуроченной к Всемирному дню сердца.

В торговом центре «Коллаж» все желающие могли обратиться к специалистам Пензенского областного центра медицинской профилактики и городской поликлиники. Пензенцы получили консультации не только врача по медицинской профилактике, но и кардиолога и невролога.

Итогом акции стало традиционное создание инсталляции «Дерево сердец пензенцев». Листья на нем имеют три цвета, которыми обозначен уровень артериального давления.

«Из общего количества участников акции 33% имели повышенный уровень артериального давления», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Акция, посвященная Всемирному дню сердца, и создание «Дерева сердец» являются традиционными. Инсталляция, символизирующая здоровье пензенцев, весь год будет выставлена на всеобщее обозрение в центре медицинской профилактики.

Источник — фото health.pnzreg.ru
0
0
0
0
 
Гость|28.09.2018 13:28|

Давление могут и дома померить, а вот попасть ко врачу на прием,даже к терапевту большая проблема. Просто смешат народ своими акциями по изменению давления и задушевными разговорами во дворах.

Гость|28.09.2018 13:49|

ВОТ И ПРИХОДИ НА АКЦИЮ А НЕ СИДИ ПО ПОЛИКЛИНИКАМ...ВСЕМ НЕ УГОДИШЬ

Гость|28.09.2018 13:54|

спасибо всем организаторам таких акций! впервые попала на подобное мероприятие и осталась довольна))

Гость|28.09.2018 14:00|

а как заранее узнать где они будут проходить?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!