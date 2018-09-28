28.09.2018 | 12:23

В четверг, 27 сентября, более 100 человек смогли измерить уровень артериального давления, определить индекс массы тела и показатели глюкозы и холестерина в крови. Кроме того, было распространено около 1 000 памяток «Первые симптомы инсульта и инфаркта».

Таковы итоги акции, приуроченной к Всемирному дню сердца.

В торговом центре «Коллаж» все желающие могли обратиться к специалистам Пензенского областного центра медицинской профилактики и городской поликлиники. Пензенцы получили консультации не только врача по медицинской профилактике, но и кардиолога и невролога.

Итогом акции стало традиционное создание инсталляции «Дерево сердец пензенцев». Листья на нем имеют три цвета, которыми обозначен уровень артериального давления.

«Из общего количества участников акции 33% имели повышенный уровень артериального давления», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Акция, посвященная Всемирному дню сердца, и создание «Дерева сердец» являются традиционными. Инсталляция, символизирующая здоровье пензенцев, весь год будет выставлена на всеобщее обозрение в центре медицинской профилактики.