Жителей Каменского района предупреждают об отключении газа

22.09.2021 | 14:31

Для проведения комплекса ремонтных работ и мероприятий по подготовке объектов транспорта газа ООО «Газпром трансгаз Саратов» к эксплуатации в осенне-зимний период с целью надежного газоснабжения потребителей и предотвращения возникновения возможной нештатной ситуации на магистральном газопроводе-отводе на ГРС Каменка, ГРС Анучино, ГРС Владыкино с 28 по 30 сентября будет ограничено газоснабжение абонентов Каменского района.