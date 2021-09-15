В Пензенской области за неделю почти 3 000 человек заболели ОРВИ

15.09.2021 | 16:45

В Пензенской области наблюдается высокий уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

С 6 по 12 сентября (36-я неделя текущего года) было зарегистрировано 2 918 случаев ОРВИ (219,1 на 100 000 населения). Суммарная заболеваемость выше уровня эпидпорога на 69,1%. По сравнению с прошлой неделей она выросла на 19,8%. При этом 11,3% заболевших - дети до 14 лет.

По уровню заболеваемости лидируют города Кузнецк (546,8 на 100 000), а также ряд районов - Лопатинский (494,2), Сердобский (424,6), Башмаковский (391,2), Городищенский (363), Шемышейский (325,1), Сосновоборский (283,2), и Спасский (229,7).

В Пензе суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями также выше средней по области - 324,9 на 100 000 населения (1 693 случая). Это выше уровня эпидпорога на 78,7%.

Заболеваемость ОРВИ среди детей всех возрастов в Пензе ниже контрольного уровня, а по взрослому населению превышение составляет 114,8%.