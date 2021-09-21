Общество

За полтора года 13 колышлейцев обратились к врачам с укусами собак

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Прокуратура Колышлейского района потребовала у местной администрации принять меры к отлову бездомных собак.

По данным Колышлейской районной больницы, в 2020 году и первом полугодии 2021-го за медицинской помощью в связи с нападениями животных обратилось 13 человек.

В этом году администрация шесть раз объявляла электронные аукционы на право заключения контракта на отлов и содержание безнадзорных собак. Однако они не состоялись, так как желающих не нашлось.

В прошлом году прокуратура вносила районной администрации представление, но оно оказалось невыполненным, а меры, которые принимают местные власти, не дают эффекта.

«Ненадлежащее исполнение муниципальным органом полномочий способствует ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в районе, влечет причинение вреда жизни и здоровью граждан, создает угрозу распространения заболеваний», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района обратился с иском, и суд признал бездействие органа местного самоуправления незаконным, а также обязал администрацию принять меры к отлову и содержанию безнадзорных животных. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура района.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А кто этих собак там расплодил? С неба попадали? Сами заводят, отпускают на самовыгул, не стерилизуют, а потом собаки вокруг.

Гость||

Дикие края.Ты всегда можешь не дойти до дома.Помни об этом.

Имя: Гость
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