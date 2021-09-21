В Пензенской области число новых случаев COVID-19 подбирается к пику

21.09.2021 | 13:19

Во вторник, 21 сентября, региональный оперативный сообщил о 239 новых случаях COVID-19 в Пензенской области.

Такой показатель наблюдался в регионе дважды - 21 июля и 10 августа. Максимальный рост суточной заболеваемости наблюдался 9 августа - тогда зараженными оказались 241 человек.

География последних случаев инфицирования распределилась следующим образом: 157 человек (66%) проживают в Пензе, 26 - в Пензенском районе, 12 - в Бессоновском, 10 - в Мокшанском, 7 - в Спасском, 6 - в городе Заречном, 5 - в Тамалинском, по 3 - в Каменском, Колышлейском и Нижнеломовском районах, по 2 - в Земетчинском и Сердобском, по 1 - в Бековском, Белинском и Городищенском районах.

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 68 407. За все время эпидемии скончались 2 520 пациентов, из них 18 - 20 сентября. Выздоровели за этот же период 56 919 человек, в том числе 78 - также 20-го числа.