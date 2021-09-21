Пензенца осудили за пьяную драку с женой на глазах у ребенка

Пензенский областной суд оставил без удовлетворения жалобу отца, которого ранее привлекли к административному наказанию за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Инцидент произошел весной 2021 года. Пензенец распивал спиртное при 5-летнем сыне. Алкоголь ударил в голову, мужчина закатил жене скандал и подрался с ней. Все происходило на глазах мальчика. Малыш испугался и убежал из дома, чтобы спрятаться у знакомых.
«Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав гражданину было назначено административное наказание в виде предупреждения», - сообщили в пресс-службе областного суда.
Меру воздействия пензенец посчитал несправедливой, поэтому его защитник подал жалобы в районный суд, а также в апелляционную инстанцию областного суда. Адвокат указал, что в материалах дела нет доказательств того, что мужчина ненадлежащим образом выполнял отцовские обязанности или не заботился о здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии своего сына.
Однако служители Фемиды оценили все иначе.
«В соответствии с частью 1 статьи 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей», - отметили в пресс-службе областного суда.
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