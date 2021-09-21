Пензенских родителей возмутил карантин в классе, где учатся их дети

21.09.2021 | 11:47

Во вторник, 21 сентября, в группе «Совет родителей Пенза» в Instagram появился пост под названием «На карантин через Вайбер». Автор недоволен тем, что 14 сентября его ребенка с одноклассниками отправили на карантин всего лишь после опроса в родительском чате о количестве заболевших детей.

По словам горожанина, в классе учится 34 человека, а болеет всего 6, что меньше 20%. Решение о карантине, по его мнению, принято незаконно. В посте также указывается, что родители собираются обратиться в прокуратуру с заявлением.

«Прошу провести проверку законности введения карантина в указанном классе и привлечь к ответственности за срыв учебного процесса ответственных лиц, так как этим грубо нарушаются права несовершеннолетних на получение очного бесплатного образования, что закреплено в Конституции РФ», - говорится в нем.

Комментаторы поделились своими мнениями и рассказали о собственных ситуациях.

«Всегда всю жизнь учились, кто болели сильно, дома сидели, а с соплями в школу ходили многие. А сейчас нельзя, придумали короновирус», «В моем детстве с соплями ходили в школы, а сейчас растят каких-то растений», «У старшего в классе тоже много кто сопливит и чихает, учителя жалуются, типа пусть не ходят в таком состоянии, но пока никто не отправляет на дистант», - высказались матери школьников (орфография и стилистика сохранены. - Прим. ред).

В Министерстве образования Пензенской области порталу «ПензаИнформ» сообщили, что все образовательные организации действуют исключительно на основании рекомендаций, выданных РПН.

«Класс может быть отправлен на карантин при заболеваемости ОРВИ на уровне 20-30%, однако руководство школы может принять соответствующее решение и при более низком показателе, если тенденция заболевания распространяется на всю школу», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

На карантин по COVID-19 класс отправляется в случае подтверждения коронавирусной инфекции даже у одного ученика.

В прокуратуре Ленинского района Пензы подтвердили, что на прошлой неделе поступило такое заявление от родителей учеников одного из образовательных учреждений и по нему проводится проверка.