Общество

Пензенских родителей возмутил карантин в классе, где учатся их дети

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Во вторник, 21 сентября, в группе «Совет родителей Пенза» в Instagram появился пост под названием «На карантин через Вайбер». Автор недоволен тем, что 14 сентября его ребенка с одноклассниками отправили на карантин всего лишь после опроса в родительском чате о количестве заболевших детей.

По словам горожанина, в классе учится 34 человека, а болеет всего 6, что меньше 20%. Решение о карантине, по его мнению, принято незаконно. В посте также указывается, что родители собираются обратиться в прокуратуру с заявлением.

«Прошу провести проверку законности введения карантина в указанном классе и привлечь к ответственности за срыв учебного процесса ответственных лиц, так как этим грубо нарушаются права несовершеннолетних на получение очного бесплатного образования, что закреплено в Конституции РФ», - говорится в нем.

Комментаторы поделились своими мнениями и рассказали о собственных ситуациях.

«Всегда всю жизнь учились, кто болели сильно, дома сидели, а с соплями в школу ходили многие. А сейчас нельзя, придумали короновирус», «В моем детстве с соплями ходили в школы, а сейчас растят каких-то растений», «У старшего в классе тоже много кто сопливит и чихает, учителя жалуются, типа пусть не ходят в таком состоянии, но пока никто не отправляет на дистант», - высказались матери школьников (орфография и стилистика сохранены. - Прим. ред).

В Министерстве образования Пензенской области порталу «ПензаИнформ» сообщили, что все образовательные организации действуют исключительно на основании рекомендаций, выданных РПН.

«Класс может быть отправлен на карантин при заболеваемости ОРВИ на уровне 20-30%, однако руководство школы может принять соответствующее решение и при более низком показателе, если тенденция заболевания распространяется на всю школу», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

На карантин по COVID-19 класс отправляется в случае подтверждения коронавирусной инфекции даже у одного ученика.

В прокуратуре Ленинского района Пензы подтвердили, что на прошлой неделе поступило такое заявление от родителей учеников одного из образовательных учреждений и по нему проводится проверка.

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Гость||

Да задолбали вы уже ненормальные родители отправлять сопливых детей в школу! Посидит пару тройку дней дома, подлечится и придёт, нет! Вам же надо чтобы от вашего чадушки полкласса сопливых было! у всех детей разный иммунитет, кто-то спокойно "соседствует" с сопливым и чахающим ребёнком, а кто-то сляжет на больничный! Эгоизм сплошной!

Гость||

В классе не должно быть более 25 учеников!!!

Гость||

А кто издал приказ,что при одном случае ковида отправлять класс на карантин??? Почему тогда не отправляют предприятия, заводы, магазины на карантин???

Гость||

Как надоели дома дети. Кошмар. Это их надо привлечь за нежелание исполнять родительские обязанности. А вообще осень обостряет не только ОРВ. Нужно с кем то поругаться хоть ты тресни.

Гость||

Надоели учителя, не желающие давать школьникам полноценные знания.

Гость||

Отличное решение, нужно неприменно отправлять весь класс на карантин если хоть один ученик заболел. По другому мы короновирус не остановим. И пора детей уже привить наконец, теперь то уже ничто не мешает, большинство ЗА.

Гость||

Учителя выборами заняты. Они и так о ваших детях заботятся, благодоря им ваши дети живут в таком прекрасном государстве.

Имя: Гость
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