Общество

Горводоканал готовит сети к осенне-зимнему периоду

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ООО «Горводоканал» ведет работы по подготовке сетей водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Всего в этом году в рамках производственной программы предусмотрена замена порядка 5 км сетей водоснабжения.

Расходы на капитальный, текущий и аварийный ремонты, а также на эксплуатацию и техническое обслуживание сетей в 2021 году составляют порядка 420 млн рублей.

Работы по замене наиболее крупных аварийных участков трубопроводов произведены на улицах Ладожской, Чаадаева, Инициативной, Ульяновской, Ф. Энгельса, Мереняшева и других. До конца года планируется заменить аварийные участки сетей на улицах Депутатской, Бухарской, Луначарского, Пушкари, Пилотной, в проездах Лодочном и Ломоносова и других.

Этим летом водоканалом произведена большая работа по замене ветхих и аварийных элементов запорной арматуры на разводящих сетях водоснабжения. Это необходимо для оперативного переключения водоводов в случае аварий, чтобы в отдельном микрорайоне при ЧП без ресурса осталось минимальное количество домов.

Замена запорной арматуры в рамках подготовки к зимнему периоду запланирована также на насосной станции «Сурский водозабор» с 22 по 23 сентября.

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