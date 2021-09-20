В регионе число случаев коронавируса превысило 68 000

В Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высоким. Так, на понедельник, 20 сентября, подтверждено 234 случая COVID-19.
Новые пациенты прибавились в Пензе (185), Пензенском (22), Бековском, Тамалинском (по 6), районах, ЗАТО Заречный (5), а также в Колышлейском (4), Спасском, Бессоновском, Земетчинском (по 2) районах.
Общее число случаев коронавируса в Пензенской области достигло 68 168, сообщили в региональном оперативном штабе.
За минувшие сутки медики выписали 83 человека, всего с начала эпидемии выздоровели 56 841. Зарегистрировано 19 новых смертей. Общее количество жертв инфекции достигло 2 502.
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