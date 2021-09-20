Общество

В регионе число случаев коронавируса превысило 68 000

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В Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высоким. Так, на понедельник, 20 сентября, подтверждено 234 случая COVID-19.

Новые пациенты прибавились в Пензе (185), Пензенском (22), Бековском, Тамалинском (по 6), районах, ЗАТО Заречный (5), а также в Колышлейском (4), Спасском, Бессоновском, Земетчинском (по 2) районах.

Общее число случаев коронавируса в Пензенской области достигло 68 168, сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки медики выписали 83 человека, всего с начала эпидемии выздоровели 56 841. Зарегистрировано 19 новых смертей. Общее количество жертв инфекции достигло 2 502.

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Гость||

Брехня

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Выборы прошли заканчивайте цирк

Гость||

После выборов цирк только начнется. Теперь им бояться нечего, проглотили победу ЕдРа, проглотят и остальное.

Гость||

Постройте небольшой крематорий,хоть для инфекционных трупов за счёт бюджета.

Кому выгодно распространение заразы и увеличениние смертности населения?

Сделайте красивые,ухоженые колумбарии... в Чемодановке и на Н- Западном кладбищах,в Бессоновке и Терновке. Если будет уход,то всё окупится

Роспотребнадзор не контролирует захоронение инфекционных трупов.

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