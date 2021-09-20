В Пензе в ближайшее время сдадут площадку для выгула собак

20.09.2021 | 19:28

Не открывая дверцу, можно попасть на территорию. Вторая калитка для входа на площадку для выгула собак исчезла. Хотя еще пару дней назад она была на месте, говорят те, кто с питомцем совершает утренний и вечерний променад на улице Карпинского.

«Здесь, я так поняла, хотели две зоны для выгула сделать, но потом сняли», - сообщила владелица собаки Юлия.

В Пензе специально оборудованные площадки для выгула собак - редкость. А тут местным повезло. По программе исполнения наказов избирателей выделили участок, поставили забор. На радостях горожане сняли видео, на кадрах запечатлены две двери на входе.

«Прошу не переживать, это не вандалы. В настоящий момент подрядной организацией завершаются работы по обустройству площадки для выгула собак. В ближайшее время будет установлено все, что запланировано в соответствии с условиями контракта», - пояснил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Станислав Зотцев.

Стоимость объекта - чуть больше 300 тысяч рублей. В эту сумму входит забор (а металл в этом году значительно вырос в цене) и некоторые элементы еще.

«Помимо того что уже установлено ограждение, будут установлены малые архитектурные формы, скамья со спинкой и урна. Кроме того, будет размещен информационный щит, на котором будут обозначены правила пользования площадкой», - рассказал Станислав Зотцев.

Ее большая часть предназначена для выгула собак крупных пород. Тем, что помельче, и участок меньше. На этой неделе, если погода не испортит все планы, подрядчик должен сдать объект.