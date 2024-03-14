В Пензе в ближайшее время новый приют для собак не появится

14.03.2024 | 15:16

В Пензе не планируется строительство нового приюта для бездомных животных. Информация прозвучала на заседании в гордуме в четверг, 14 марта.

Тему поднял депутат Александр Смирнов. Он напомнил, что 10 февраля прошлого года на совещании в региональном правительстве обсуждался вопрос возведения приюта, но сейчас речь идет только о реконструкции уже существующего (на улице Осенней).

Глава Пензы Александр Басенко объяснил, что инициатором строительства была городская администрация, предоставившая соответствующую смету. Однако ответа от распорядителя бюджетных средств по этому направлению - областного минсельхоза - пока нет.

Поэтому в ближайшее время новый приют точно не появится. Переустройство старого предполагает увеличение количества мест.

Сейчас он рассчитан на 82 особи, также имеются 10 вольеров для обязательного карантинного содержания.

Сколько животных сможет потом принять приют дополнительно, и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев сообщить не смог.

В 2023 году с улиц Пензы отловили 491 собаку, 53 из них удалось передать в добрые руки.