В Пензенской области изучают опыт регионов, разрешивших усыплять собак

14.03.2024 | 16:52

В Пензенской области анализируют выработку и утверждение соседними регионами новых правовых норм, регулирующих обращение с бродячими животными.

Информация об этом содержалась в докладе и. о. начальника управления ЖКХ Михаила Парастаева, выступившего на заседании гордумы в четверг, 14 марта.

Наиболее острый момент - эвтаназия бродячих собак. Законы, позволяющие умерщвление животных, уже приняты в Бурятии, Алтайском и Забайкальском краях, Астраханской области.

В Пензенском регионе, по данным минсельхоза, сейчас готовится нормативный документ об установлении порядка отлова животных и доставки в пункты временного содержания.

В 2023 году минсельхоз уже направлял в областной Заксобр письма, где предлагал определить перечень мероприятий в отношении бездомных животных, обозначенных в заявлениях физических и юридических лиц как агрессивные.

Минсельхоз предложил установить такой порядок: отлов, транспортировка, эвтаназия без перемещения в приют.

Какое решение будет в итоге принято, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Пензе в ближайшее время не планируется строительство нового приюта для бездомных животных. Инициатором его возведения была городская администрация, предоставившая соответствующую смету. Однако ответа от распорядителя бюджетных средств по этому направлению - областного минсельхоза - еще нет.