В Пензенском районе массово отравили бродячих собак

05.03.2024 | 12:21

Жители Березовой Рощи (Пензенский район) сообщают о ЧП: в поселке массово отравили стерилизованных собак.

Люди выложили в Telegram видеозаписи, на которых запечатлены мертвые животные и несколько еще живых особей.

«Бегают, мучаются на глазах у всех жителей. Просим принять меры и найти преступников», - попросила женщина за кадром, в голосе которой слышны слезы.

Большинство пензенцев в комментариях пришли в ужас от произошедшего. «Уроды», «Сколько в людях гнили», «Совсем сволочи Бога не боятся. Могут только таким способом бороться с беззащитными и голодными. Дай бог им здоровья, таким идиотам», «Писать надо не в ТГ, а в прокуратуру», «Ужас. В прокуратуру написать по статье «Жестокое обращение с животными», пусть по камерам смотрят, выясняют. Но сейчас люди-то никому не нужны...» - написали горожане.

Нашлись и те, кто оправдал случившееся: «У людей нервы сдают. Самосуд устраивают люди, когда власть с бродячими собаками не справляется», «На Кижеватова тоже скоро так сделают».

Ранее прокуратура сообщала о том, что подключилась к выяснению причин участившихся нападений бездомных собак на людей в Пензенском районе. «Установлено, что администрация района не организовала проведение мониторинга популяции животных, не приняла меры к выявлению агрессивных особей с целью их отлова, стерилизации и помещения в приюты. Услуги по обращению с животными без владельцев специализированной организацией в январе текущего года не оказывались в связи с отсутствием соответствующего договора», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Все это привело к расширению популяции собак в населенных пунктах района и росту числа случаев нападения на прохожих. Только за последние два месяца к медикам обратились четверо покусанных.

«В целях устранения указанных нарушений прокурор внес главе Пензенского района представление. Акт реагирования находится на рассмотрении», - заключила Светлана Артамонова.

Жители Пензенской области регулярно жалуются на стаи бродячих собак. 29 февраля бродячий пес напал на жительницу Кузнецка. 28 декабря стая накинулась на девочку на территории школы № 20 в Пензе. В начале декабря покусали детей в Арбекове. В ноябре собака напала на ребенка на ГПЗ. 9 августа в Пензе, на улице Конструкторской (поселок Ахуны), собака атаковала 5-летнего ребенка. В конце июля псы набросились на жительницу Заречного, которая гуляла в парке со своим питомцем.

В прошлом марте бродячее животное покусало пенсионерку на улице Рябова. В январе жертвой собак стала 61-летняя жительница Зари. В том же месяце в селе Поселки 12-летний мальчик возвращался домой из школы и попался на глаза агрессивному животному - пес вцепился в ногу. 13 января собака напала на 10-летнюю девочку у дома № 74 на ул. Ленина в Заречном.

Люди жалуются на собак властям, но по закону те могут работать только по одной схеме: отловить животное, стерилизовать, вакцинировать - и выпустить в зону обитания.

Фото и видео - «Просто Пенза».