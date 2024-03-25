На улице Антонова с осени разлагается труп собаки

Жители микрорайона ГПЗ несколько месяцев вынуждены наблюдать, как разлагаются останки собаки на улице Антонова, через дорогу напротив магазина «Восток». С видного места, где часто проходят люди, их никто так и не убрал, хотя заявка в МУП «Пензадормост» была подана еще в ноябре.
Животное засыпало снегом, который теперь активно тает.
«Умерла осенью прошлого года! Скоро начнет гнить!» - пожаловалась в Сети пензячка Елена.
На трупе видны следы разложения. По словам горожанки, собаку отравили и бросили.
Мертвые животные нередко становятся головной болью жителей Пензы. Ранее на Барковке люди не знали, что делать с утонувшим псом, вытащенным из реки.
В феврале прошлого года страшная находка вывела из равновесия население улицы Ташкентской: кто-то выбросил на улицу большой черный мешок с мертвой собакой.
Фото Елены.
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