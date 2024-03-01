В Кузнецке начали проверку после нападения собаки на женщину

01.03.2024 | 19:16

В Кузнецке следователи начали проверку после нападения собаки на женщину на улице Железнодорожной. О происшествии горожанка написала в Сети в четверг, 29 февраля.

По словам пострадавшей, животное укусило ее без причины, когда она направлялась в торговый центр.

«Я не бесила собаку, не играла с ней, я шла по своим делам, и вдруг пес со всей дури сзади вцепился мне в ногу. Я просто отдернула ногу и пошла дальше. И от какой-то мебельной фабрики я сама доковыляла до центра», - рассказала кузнечанка.

Она обратилась в больницу, где сделали уколы от столбняка и бешенства и наложили повязку.

К своему посту женщина прикрепила фотографию укуса, а неравнодушным горожанам предложила объединиться, написать коллективную жалобу и отправить на телевидение.

На инцидент обратили внимание в СУ СКР по Пензенской области.

«В рамках процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных», - сообщили в управлении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.