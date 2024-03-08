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Общество

В Заречном ищут подрядчика для отлова бродячих собак

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В Заречном ищут желающих заняться отловом бездомных собак на территории города. На это готовы потратить 159 744 рублей.

Информация о соответствующем электронном аукционе размещена на портале госзакупок.

В обязанности подрядчика будут входить прием сообщений о животных без владельцев, отлов собак, их содержание, вакцинация, стерилизация, маркирование и возврат в места обитания.

Неизлечимо больных ради прекращения страданий необходимо будет подвергать эвтаназии, а затем утилизировать.

Заказчиком выступает МКУ «Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления г. Заречного». Заявки принимаются до 22 марта.

Бездомные животные - большая проблема для жителей закрытого города. Летом прошлого года в Заречном псы набросились на женщину, которая гуляла в парке со своим питомцем. А зимой собака напала на девочку у дома № 74 на ул. Ленина.

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