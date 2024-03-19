Пензенцев шокировала жестокая расправа над собакой ради забавы

Вечером во вторник, 19 марта, в Сети появилось видео, на котором запечатлена смерть собаки на улице Красноярской (микрорайон Терновка). «Ужасное проявление жестокости» - так назвал запись автор поста.
«16.03.24 группа лиц застрелила соседскую собаку ради забавы. После чего подошли с веселым смехом к ней, без грамма сострадания глумились над умирающим псом. Что страшно, в этой компании находились дети, для которых такое бесчеловечное поведение может стать нормой, очень скорбно осознавать падение нравственного облика нашего общества», - написал он.
На кадрах видно сначала бегающего по улице пса, затем компанию молодых людей, в которой оказался и маленький ребенок. Основные действия происходили вне зоны доступа камеры, слышался громкий лай, человеческий смех, шум.
Затем один из подростков схватил животное за загривок и откинул в сторону. Пес остался лежать, не двигаясь и скуля, а компания удалилась. На месте задержался ребенок, взгляд которого долго был прикован к собаке. Потом ушел и он.
«Кошмар какой-то, изверги», «Смотрю и плачу», «Будущие фашисты», «Пензенские звери», «Это результат безнаказанности», - высказались шокированные пензенцы.
В Пензе нередки случаи, когда животные, причем домашние, страдают от человеческих рук. Так, 8 февраля на улице Циолковского мужчина с силой ударил чихуахуа ногой на глазах у хозяйки и прохожих. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс.
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