В Пензе по заявкам жителей появятся 17 детских площадок

20.09.2021 | 19:39

В ближайшие дни в Пензе приступят к строительству 17 детских игровых или спортивных площадок. По заявкам жителей. Стоимость одной не более двух миллионов рублей.

«Каждый многоквартирный дом, который претендовал на участие в этом конкурсе, должен был изучить коммерческие предложения, минимум три, от подрядных организаций на поставку и благоустройство многофункциональных комплексов», - сообщила начальник отдела администрации г. Пензы Светлана Чернецова.

Учитывалось мнение каждого жителя дома. Для этого проводились собрания, где обсуждались вопросы, из каких элементов будет состоять площадка, где она разместится.

«Самое главное, что все эти проекты должны были быть реализованы только на дворовых территориях и на земле, которая является общедолевой собственностью многоквартирного дома», - пояснила Светлана Чернецова.

В рамках региональной программы по благоустройству дворовых территорий софинансирование со стороны жителей составляет всего 0,1% от стоимости игрового комплекса.

В течение месяца администрацией города проводился прием заявок от некоммерческих организаций. Были представлены 23 проекта. Шесть из них комиссия не пропустила. Не исключено, что их переделают, и они смогут принять участие в конкурсе в следующем году. Если программу продлят.