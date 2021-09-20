В Пензе готовятся к консервации главного фонтана на зиму

20.09.2021 | 18:12

Главный пензенский фонтан прекратил свою работу. И это не профилактика - началась подготовка к консервации объекта на зиму. У чаши пока никаких работ не велось, приехавшие специалисты только оценивали техническое состояние сооружения. А пензенцы уже грустят.

«Очень печально, скучно», - отметила прохожая.

«Зима пришла, холодно», - рассказала женщина.

«Осеннее настроение, и фонтан также говорит о нем. Погода уже все. Небо осенью дышало - как у Пушкина», - пояснила горожанка.

Вероятно, с наступлением холодов даже чаша сооружения опять будет скрыта от глаз прохожих. Это старый пензенский фонтан не прятали от мороза. Новый - объект технически сложный, дорогой, обошелся в сотни миллионов рублей. В прошлом году перед зимой украшение центра города накрывали специальным коробом. Консервация стоила около 1 миллиона 350 тысяч рублей. Зато весной 2021-го фонтан легко ожил и регулярно радовал зрителей светомузыкальными шоу.

Сооружение было торжественно открыто только осенью 2020-го. Тогда струи здесь били долго, аж до середины октября, так как погода позволяла. Сроки остановки функционирования объекта несколько раз переносили. Скорее всего, в нынешнем году подобное не повторится. Каким образом фонтан будут укрывать на зиму и во сколько это обойдется, станет известно в ближайшее время.