Общество

В Пензе готовятся к консервации главного фонтана на зиму

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Главный пензенский фонтан прекратил свою работу. И это не профилактика - началась подготовка к консервации объекта на зиму. У чаши пока никаких работ не велось, приехавшие специалисты только оценивали техническое состояние сооружения. А пензенцы уже грустят.

«Очень печально, скучно», - отметила прохожая.

«Зима пришла, холодно», - рассказала женщина.

«Осеннее настроение, и фонтан также говорит о нем. Погода уже все. Небо осенью дышало - как у Пушкина», - пояснила горожанка.

Вероятно, с наступлением холодов даже чаша сооружения опять будет скрыта от глаз прохожих. Это старый пензенский фонтан не прятали от мороза. Новый - объект технически сложный, дорогой, обошелся в сотни миллионов рублей. В прошлом году перед зимой украшение центра города накрывали специальным коробом. Консервация стоила около 1 миллиона 350 тысяч рублей. Зато весной 2021-го фонтан легко ожил и регулярно радовал зрителей светомузыкальными шоу.

Сооружение было торжественно открыто только осенью 2020-го. Тогда струи здесь били долго, аж до середины октября, так как погода позволяла. Сроки остановки функционирования объекта несколько раз переносили. Скорее всего, в нынешнем году подобное не повторится. Каким образом фонтан будут укрывать на зиму и во сколько это обойдется, станет известно в ближайшее время.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

осби подорожало..зато предвыборные плакаты бесплатно..

Гость||

Этот фонтан кусок говна. Когда только обсуждали каким будет новый фонтан хотели чтобы зимой на месте чаши фонтана был каток. Но в итоге мы получили тот фонтан который заслужили и теперь фонтан консервируют каждый год и сумма 2021 года будет явно больше 1 миллиона 350 тысяч рублей.

Гость||

Уберите химеру дырявого коня на консервацию в Рамзай.Со стороны властей преступление держать химеру дырявой лошади,с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите химеру дырявого коня на консервацию в Рамзай.Со стороны властей преступление держать химеру дырявой лошади,с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина.
Тебя болезного никто не спрашивал.

Гость||

Уберите с фонтана химеру дырявого коня.

По всем мифологиям кентавр символизирует пьянство,сексуальное насилие,грабежи и убийства.

Со слов автора,химера кентавра сделана с лицом героя Советского союза,первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Прокуратура и СК должны разобраться как воплощение зла ,кентавра,изобразили с лицом героя Советского союза,кто за этим стоит?

Кто утверждал установку этого памятника?

Это ошибка автора или планомерное уничтожение культурного кода наших детей?

Сейчас наш президен В.В.Путин и министр обороны Шойгу озвучили новую концепцию воспитания детей и молодёжи,где глвное,знание и почитание своей истории,любви к Родине и воспитание патриотизма. В школах должны каждый день поднимать перед занятиями государственный флаг.

Пенза - наша малая Родина. Частичка великой России. На заднем плане на фото историческое здание телефонной станции,не далеко бышший Швейник(народное название) и кинотеатр Олимп.

Как могли в старой исторической части города воткнуть провокационную химеру дырявой лошади ? Как?

Гость||

Гость писал(a):

Уберите химеру дырявого коня на консервацию в Рамзай.Со стороны властей преступление держать химеру дырявой лошади,с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина.

Тебя болезного никто не спрашивал.

Скоро придёт время и с тебя спросят,ответищь по полной,по чьему заданию создали это твАрение.

Гость||

Гость писал(a):

Уберите с фонтана химеру дырявого коня.

По всем мифологиям кентавр символизирует пьянство,сексуальное насилие,грабежи и убийства.

Со слов автора,химера кентавра сделана с лицом героя Советского союза,первого космонавта Ю.А.Гагарина.

Прокуратура и СК должны разобраться как воплощение зла ,кентавра,изобразили с лицом героя Советского союза,кто за этим стоит?

Кто утверждал установку этого памятника?

Это ошибка автора или планомерное уничтожение культурного кода наших детей?

Сейчас наш президен В.В.Путин и министр обороны Шойгу озвучили новую концепцию воспитания детей и молодёжи,где глвное,знание и почитание своей истории,любви к Родине и воспитание патриотизма. В школах должны каждый день поднимать перед занятиями государственный флаг.

Пенза - наша малая Родина. Частичка великой России. На заднем плане на фото историческое здание телефонной станции,не далеко бышший Швейник(народное название) и кинотеатр Олимп.

Как могли в старой исторической части города воткнуть провокационную химеру дырявой лошади ? Как?

Высер шизофреника.

Имя: Гость
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