На площадке ЖК «Лугометрия» прошел фестиваль «Территория чудес»

20.09.2021 | 11:16

Великолепный зрелищный фестиваль циркового искусства прошел в Пензе в воскресенье, 19 сентября, на площадке жилого комплекса «Лугометрия».

Организаторы, группа компаний «Территория жизни», проводят мероприятие уже в третий раз и в этом году удивили зрителей насыщенной программой. Участниками фестиваля стали коллективы из разных регионов России.

Дети и взрослые были в восторге от головокружительных трюков акробатов и гимнастов, веселых номеров клоунов и филигранного мастерства жонглеров.

Особенным событием стало участие в качестве почетного гостя и члена жюри Аскольда Запашного, художественного руководителя Большого московского цирка.

В своем интервью он отметил важность проведения мероприятий, которые вызывают интерес к цирку у широкого круга людей, высоко оценил уровень участников и поблагодарил организаторов за поддержку фестиваля.

Необычный формат проведения мероприятия на открытой площадке в окружении природных ландшафтов создал особое настроение. Отличная погода позволила пензенцам провести выходной на природе с семьей, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, розыгрыше призов. Зрители увидели необычное световое шоу и праздничный фейерверк.

Гран-при фестиваля получил коллектив отделения циркового искусства МАОУ ДО ДШИ Заречного за потрясающий номер групповой акробатики «Узоры Индии», который очень понравился зрителям и был высоко оценен членами жюри.

Нужно отметить, что призеры были отмечены в каждой из номинаций, а педагоги и руководители коллективов получили специальные призы. Всем участникам вручили дипломы, никто не остался без внимания.

Важность таких мероприятий отметили и организаторы, и участники фестиваля, а самое главное - гости, которые пришли посмотреть выступления артистов и провести отличный выходной.

Мероприятие посетили целыми семьями, пензенцы остались довольны тем, что на площадке масса локаций, которые интересны и взрослым и детям.

Площадка ЖК «Лугометрия» стала популярным местом проведения выходных на природе у жителей Пензы. Летом здесь уже состоялись масштабные фестивали «Лугофест» и «Кинометрия».

Организаторы, группа компаний «Территория жизни», приготовили еще немало интересных мероприятий в осенний и зимний период на гостеприимной площадке «Лугометрии», прийти на которые могут все желающие.

За анонсами событий можно следить в социальных сетях ГК «Территория жизни» и на сайте компании территорияжизни.рф.