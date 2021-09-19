В Пензе детям и взрослым напомнят о безопасном дорожном движении

19.09.2021 | 12:59

В Пензе в понедельник, 20 сентября, стартует неделя безопасного дорожного движения. Акция традиционно проводится в первый осенний месяц, так как именно в этот период фиксируется максимальное число аварий с участием детей.

Как сообщили в Госавтоинспекции, за 8 месяцев текущего года в областном центре сократилось количество ДТП с несовершеннолетними на 0,9% по сравнению с тем же периодом 2020-го. Однако возросло число погибших в авариях детей - на 12,9%.

«Практически в половине ДТП (45,3%) дети участвовали в качестве пассажиров транспортных средств. Каждый третий ребенок (38,9%) пострадал в ДТП в качестве пешехода. Каждое девятое (10,9%) ДТП произошло с детьми-велосипедистами и каждое восемнадцатое (5,4%) ДТП - с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта», - пояснили в отделении пропаганды.

В рамках недели безопасного движения сотрудники Госавтоинспекции посетят родительские собрания в образовательных учреждениях города, встретятся с детьми и взрослыми в жилых зонах. Для ребят предусмотрены различные занятия и пешеходные экскурсии, цель которых - выбрать безопасный маршрут в школу.