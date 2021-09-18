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Общество

Пензенские врачи смогут без операции удалять полипы из носа

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Пензенцам, страдающим полипами в носовых ходах, теперь будет проще избавиться от них без операции. В Пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина отоларингологи осваивают новый метод лечения полипозного риносинусита.

Причинами возникновения полипов в носу являются воспалительные процессы. При полипозном рините затруднено носовое дыхание, снижено или полностью отсутствует обоняние, наблюдается дискомфорт, возможны лицевые боли.

Кроме того, некоторым пациентам приходится для удаления полипов один или два раза в год ложиться в стационар. Между тем каждое оперативное вмешательство - стресс для организма, требующий длительного восстановления.

Теперь появляется возможность выбора. Новый метод заключается в подкожном введении препарата, главной составляющей которого является дупилумаб - вещество, предупреждающее возникновение воспаления в организме. В среду, 15 сентября, пензенские врачи провели первые инъекции.

«Клинические испытания препарата уже доказали неоспоримую эффективность. Планируется, что методика будет внедряться в широкую практику оториноларингологов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Источник — health.pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина
Чего только не придумают чтобы заманить страждущих в этот ад.

Гость||

А через жопу можно?

Гость||

Лупидумаб. Мупилудаб.бамулипуд

Гость||

Гость писал(a):

А через жопу можно?
Будет очень сложно удалить полипы из носа через ректальное отверстие. Но возможно.

Гость||

никто, никого, никуда не заманивает, хочешь лечиться - идешь, не хочешь - можешь не идти, и не лечиться.

Как правило - организм система самодостаточная, если ему не мешать - восстанавливается сам. Здесь фишка - понимать - чем ему мешаешь, и как помочь.

Гость||

Гость писал(a):

никто, никого, никуда не заманивает
Ещё как заманивают.

Гость||

Мне козявки из носа смогут вытащить? Ну и поковырять в носу заодно?

Гость||

Гость писал(a):

Как правило - организм система самодостаточная, если ему не мешать - восстанавливается сам.
исключение из правил - онкология, катастрофы в организме\ острые состояния (аппендицит, прободная язва, инфаркты, инсульты ...), и перед этими состояниями есть "звоночки" что, что-то необходимо менять.

Имя: Гость
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