Пензенские врачи смогут без операции удалять полипы из носа

18.09.2021 | 14:25

Пензенцам, страдающим полипами в носовых ходах, теперь будет проще избавиться от них без операции. В Пензенской клинической больнице № 6 имени Г. А. Захарьина отоларингологи осваивают новый метод лечения полипозного риносинусита.

Причинами возникновения полипов в носу являются воспалительные процессы. При полипозном рините затруднено носовое дыхание, снижено или полностью отсутствует обоняние, наблюдается дискомфорт, возможны лицевые боли.

Кроме того, некоторым пациентам приходится для удаления полипов один или два раза в год ложиться в стационар. Между тем каждое оперативное вмешательство - стресс для организма, требующий длительного восстановления.

Теперь появляется возможность выбора. Новый метод заключается в подкожном введении препарата, главной составляющей которого является дупилумаб - вещество, предупреждающее возникновение воспаления в организме. В среду, 15 сентября, пензенские врачи провели первые инъекции.

«Клинические испытания препарата уже доказали неоспоримую эффективность. Планируется, что методика будет внедряться в широкую практику оториноларингологов», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.