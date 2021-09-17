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Общество

В Пензенской области умерло 2 444 пациента с COVID-19

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В пятницу, 17 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 236 случаях COVID-19, подтвержденных за минувшие сутки.

206 человек (87,3%) заболели в Пензе. 15 пациентов - из Бессоновского района, 6 - из города Заречного, 4 - из Пензенского района, 3 - из Шемышейского и 2 - из Наровчатского.

На текущей неделе ежедневное количество заболевших остается примерно одинаковым: 13 сентября этот показатель равнялся 232, 14-го - 235, 15-го - 233, 16-го - 234.

Общее число официально подтвержденных в регионе случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 67 461.

За этот период выздоровел 56 471 пациент, скончалось 2 444 человека.

Накануне, 16 сентября, стало известно, что за этот день умерло 18 больных с COVID-19 и выздоровело 211.

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