Общество

В Пензе задержали водителя, задолжавшего 90 тыс. руб.

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В Пензенской область у мужчины, работающего водителем, арестовали автомобиль. Гражданин может потерять транспортное средство, если не погасит долги.

Сотрудники ГИБДД остановили 35-летнего жителя Сурска Городищенского района, занимающегося грузовыми перевозками, на территории Пензы. Оказалось, у него накопились штрафы за нарушения ПДД на сумму 90 тыс. рублей. Информацию о задержании должника оперативно передали в региональное управление ФССП.

Оказалось, взыскать с нарушителя деньги пытались уже давно, но он постоянно был в разъездах и не появлялся по адресу регистрации. После того как место его нахождения было установлено, он перестал уклоняться от выплаты долга и внес часть суммы.

«Как гарант скорейшей оплаты аресту было подвергнуто автотранспортное средство Audi-80. Если оставшаяся сумма долга (60 тысяч рублей) не будет погашена в кратчайшие сроки, автомобиль передадут на реализацию», - уточнили в УФССП.

Деньги от продажи поступят в бюджет.

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