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Общество

В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для пенсионеров

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На официальном сайте Государственной думы РФ опубликован законопроект, который предполагает усиление мер социальной поддержки пенсионеров.

В документе идет речь о детях, которые пострадали в период Великой отечественной войны. Ранее депутаты одной из парламентских фракций предлагали ввести льготы для лиц, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года.

«Указанные граждане достигли пенсионного возраста, и государство обязано обратить внимание на их достаточно сложное материальное положение. Большинство из этих граждан, кроме трудовых или социальных пенсий и скромных социальных выплат из бюджетов субъектов Российской Федерации, не имеют иных источников существования», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, людям рожденным в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года следует присвоить статус «детей Великой Отечественной» и предоставить льготы.

Напомним, 14 сентября стало известно, что в Совфеде подготовили серию поправок в законопроекты, которые существенно улучшат жизнь пенсионеров.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для пенсионеров
penzainform.ru писал(a):
Вввести льготы для лиц, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года.
А причём тут все пенсионеры? Вполне чётко обозначено о ком речь:penzainform.ru писал(a):
присвоить статус «детей Великой Отечественной»

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Напомним, 14 сентября стало известно, что в Совфеде подготовили серию поправок в законопроекты, которые существенно улучшат жизнь пенсионеров.
Чушь.

Гость||

Льготы для тех, кого почти не осталось.

Гость||

- Ой, Вань, гляди какие клоуны!

Рот - хоть завязочки пришей

Гость||

Гость писал(a):

А причём тут все пенсионеры?
А они не пенсионеры?

Гость||

Гость писал(a):

А они не пенсионеры?
Им хотят предоставить какие-то льготы как детям войны, а не как пенсионерам по старости.

Гость||

Так практически все дети войны участники трудового фронта,а они практически приравнены к ВОВ,и даже если ты родился в 41, то сейчас уже 80 лет,а это пенсия минимум 20-25 тысяч и выше.Хотя нам сколько не дай. Бабуля получала 18500,говорила мало,сейчас инвалид1 гр,получает 29000,ещё жадней стала,при том ,что лекарства бесплатны,комуналку 50%,от налогов освобождена,но говорит ,что мало,собралась президенту писать ,жаловаться

Гость||

Позорники!!! Такая рекламная акция уже была! Когда их прировняли к ветеранам труда и ВОВ. Только выплаты отдали на усмотрения регионов, а в регионах денег нету! На этом рекламная компания закончилась!...

Гость||

Бла бла, бла.

Чего перед выборами только не наговорил!

Ба, избрали!

Вот только сейчас в себя пришёл!

Какие обещания?

Я говорил?

Когда говорил?

Вы меня с кем то путаете!

И вообще я перед выборами всегда волнуюсь и немного не в себе!

Да, да и справка имеется.

Так что дорогие, я вам ничего вообще не должен!

Я не заставлял вас за меня голосовать!

Так я говорю!

То-то же!

Гость||

Почему бы перед выборами опять не пообещать? Обещать не значит жениться.

Гость||

Видимо поняли, что на подачку в 10 000 далеко не все поведутся, решили еще одну замануху для стариков придумать...

Гость||

Многие не дождались этого статуса. Осталось таких мало. Теперь можно и поднять этот вопрос.

Гость||

А вошьдь тем временем не унимался: еще блокадникам Ленинграда по 50 тыс. перед выборами решил предложить. За какой же скот держат людей...

Д-р Шаффхаузен||

На самом деле очень своевременно.

Гость||

Гость писал(a):

Так практически все дети войны участники трудового фронта,а они практически приравнены к ВОВ,и даже если ты родился в 41, то сейчас уже 80 лет,а это пенсия минимум 20-25 тысяч и выше.Хотя нам сколько не дай. Бабуля получала 18500,говорила мало,сейчас инвалид1 гр,получает 29000,ещё жадней стала,при том ,что лекарства бесплатны,комуналку 50%,от налогов освобождена,но говорит ,что мало,собралась президенту писать ,жаловаться
Тебя не в ту степь понесло. Всё смешал в кучу.

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Имя: Гость
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