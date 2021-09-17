В Госдуму внесен законопроект о новых льготах для пенсионеров

17.09.2021 | 13:37

На официальном сайте Государственной думы РФ опубликован законопроект, который предполагает усиление мер социальной поддержки пенсионеров.

В документе идет речь о детях, которые пострадали в период Великой отечественной войны. Ранее депутаты одной из парламентских фракций предлагали ввести льготы для лиц, которые родились в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года.

«Указанные граждане достигли пенсионного возраста, и государство обязано обратить внимание на их достаточно сложное материальное положение. Большинство из этих граждан, кроме трудовых или социальных пенсий и скромных социальных выплат из бюджетов субъектов Российской Федерации, не имеют иных источников существования», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, людям рожденным в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года следует присвоить статус «детей Великой Отечественной» и предоставить льготы.

Напомним, 14 сентября стало известно, что в Совфеде подготовили серию поправок в законопроекты, которые существенно улучшат жизнь пенсионеров.