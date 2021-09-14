С 2022 года пенсионеров ждет новая льгота

В Совфеде уже подготовили серию поправок в законопроекты, которые существенно улучшат жизнь пенсионеров.
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на IV Форуме социальных инноваций регионов заявила, что в будущем году власти РФ планируют расширить туристический кешбэк на пенсионеров и инвалидов.
«Уверена, что уже в следующем году к летнему периоду у нас будет готов целый ряд таких продуктов, включая и кешбэк. Данную тему мы уже обсуждали с Федеральным агентством по туризму», — заявила Инна Святенко.
Программа туристического кешбэка была введена в России во время пандемии коронавируса. Ее основная цель - дать гражданам РФ возможность отдохнуть не выезжая за пределы государства и поддержать отечественную туристическую отрасль.
Как показали исследования, программа оказалась очень востребованной среди населения. Согласно статистике, количество пенсионеров-путешественников в России за последние пять лет выросло в два раза. А самыми популярными направлениями у туристов в возрасте 60+ стали Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Анапа, сообщает портал «Туту.ру».
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