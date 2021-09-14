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Общество

С 2022 года пенсионеров ждет новая льгота

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В Совфеде уже подготовили серию поправок в законопроекты, которые существенно улучшат жизнь пенсионеров.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на IV Форуме социальных инноваций регионов заявила, что в будущем году власти РФ планируют расширить туристический кешбэк на пенсионеров и инвалидов.

«Уверена, что уже в следующем году к летнему периоду у нас будет готов целый ряд таких продуктов, включая и кешбэк. Данную тему мы уже обсуждали с Федеральным агентством по туризму», — заявила Инна Святенко.

Программа туристического кешбэка была введена в России во время пандемии коронавируса. Ее основная цель - дать гражданам РФ возможность отдохнуть не выезжая за пределы государства и поддержать отечественную туристическую отрасль.

Как показали исследования, программа оказалась очень востребованной среди населения. Согласно статистике, количество пенсионеров-путешественников в России за последние пять лет выросло в два раза. А самыми популярными направлениями у туристов в возрасте 60+ стали Симферополь, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Краснодар и Анапа, сообщает портал «Туту.ру».

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Гость||

Смешно

Гость||

Заживут теперь

Гость||

Новые льготы пенсионерам. То как переход улицы на красный свет и заплывать за буйки.

Гость||

Отто фон Бисмарк: Никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов.

Гость||

Ну теперь на багамы!!!

Гость||

ну вот и славненько. 30 годиков обещалки о счастливой жизни

Гость||

С такими пенсиями только в турпоездки на Багамы и т.д. Они что там курят? Или живут не на земле (Российской, по крайней мере)?

Гость||

только не все доживут до пенсионного возраста.

Гость||

Гость писал(a):

С такими пенсиями только в турпоездки на Багамы и т.д. Они что там курят?
Правительство на другой планете живет, родной...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

СУЩЕСТВЕННО улучшат жизнь пенсионеров.
Так можно было сказать, если бы пенсии увеличили на эти 15 тыс.

Имя: Гость
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