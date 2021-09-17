Путин анонсировал новые единовременные выплаты

17.09.2021 | 14:35

Владимир Путин предложил произвести единовременную выплату в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.

Президент РФ в ходе онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил финансово помочь блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, сообщает ТАСС.

По словам Путина, поддержка блокадников это наш священный, нравственный долг. Глава государства высказался о необходимости произвести единовременную выплату в размере 50 000 рублей.

«В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье», - заявил Путин.

Глава государства попросил Беглова вместе с федеральными ведомствами «уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

«Не только в Петербурге, в России, но и во всем мире все знают о мужестве ленинградцев. Это поражает. Вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», - сказал Путин.

В настоящее время в Пензенской области проживает около 70 человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».