Сетевое издание|18+|Пятница|17 сен 2021|15:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |

Общество

Путин анонсировал новые единовременные выплаты

Печать

Владимир Путин предложил произвести единовременную выплату в связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни.

Президент РФ в ходе онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым предложил финансово помочь блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда, сообщает ТАСС.

По словам Путина, поддержка блокадников это наш священный, нравственный долг. Глава государства высказался о необходимости произвести единовременную выплату в размере 50 000 рублей.

«В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории нашей страны, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье», - заявил Путин.

Глава государства попросил Беглова вместе с федеральными ведомствами «уделить особое внимание вопросам, связанным с оформлением этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг.

«Не только в Петербурге, в России, но и во всем мире все знают о мужестве ленинградцев. Это поражает. Вся наша страна, весь народ будут всегда помнить о подвиге ленинградцев», - сказал Путин.

В настоящее время в Пензенской области проживает около 70 человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Ленинграда больше нет. Награждать некого.

Гость||

Ленинградцы несомненно герои,но зачем на них "зарабатывать" себе"расположение" людей?

Гость||

Дорогу засыпали пропиарились. Ветеранов полечили после ковида,опять пропиарились. А обсуждение новости закрыто,потому что им на ваше мнение просто насрать большую кучу.

Гость||

Почему закрыты комментарии о новости В. Супиков проголосовал на выборах губернатора и депутатов Госдумы?Что бы дорогу не пускали через рынок?

Гость||

Вспомнил через 5 дней, ведь дата 12 сентября. Но нет, все ещё хуже - через 20+ лет (с 31 декабря 1999), во время выборов.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте