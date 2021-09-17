Общество

Пензенцам предлагают привиться от COVID-19 на избирательных участках

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В дни проведения выборов с 17 по 19 сентября жители Пензы могут сделать прививку от коронавируса прямо на избирательном участке.

Во всех районах города организовали по два таких пункта вакцинации.

В Железнодорожном они размещены в медицинских кабинетах школ № 47 (ул. Пролетарская, 26а) и № 66 (ул. Медицинская, 1а).

В Ленинском - в медкабинетах лицея современных технологий управления № 2 (ул. Бакунина, 115) и школы № 12 (ул. Карпинского, 43а).

В Октябрьском - в школах № 36 (ул. Собинова, 6) и № 74 (ул. Ладожская, 131).

В Первомайском - в процедурных кабинетах школ № 60 (ул. Ростовская, 58, 1-й этаж) и № 8, в игровой подросткового клуба «Биатлон» (ул. Бийская, 8а).

Медики будут работать с 9:00 до 18:00.

«Обращаем внимание, что пункты вакцинации, развернутые на базе торговых центров «Коллаж», «Весна» и «Сан и Март», в эти дни функционировать не будут», - предупредила пресс-служба регионального минздрава.

По данным на 16 сентября, за все время в Пензенской области подтвердилось 67 225 случаев коронавируса. 2 426 зараженных скончались, 56 260 - выздоровели.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Это штоб на выборы не ходили? А то там еще и вколют!

Гость||

А по 10000 евро на избирательном участке не предлагают? Нет? Жаль.

Гость||

То что увидел на выборах, сейфы на участках стоят в темной зоне для камер, председатель и секретарь комиссии его открывают и кладут в него какие-то бумаги, снимать это на телефон нельзя или ты должен сперва об этом предупредить председателя когда он полез в сейф, ты должен как идиот сообщить ему что ты сейчас его начинаешь снимать. КЛОУНАДА.

Гость||

Дурдом на выезде.

Гость||

А в общественном туалете на вокзале будут колоть?

Гость||

А на счет противопоказаний, председатель комиссии консультирует?

Гость||

Ахаха ппц, спасибо за новость, она сделала мой день

Гость||

Гость писал(a):

А на счет противопоказаний, председатель комиссии консультирует?
Зачем тебе об этом знать, главное обеспечить доходы олигархам, и лозунг у них известный,-" УМРИ ДО ПЕНСИИ"

Гость||

Ошалели ! А если от вакцины ,прямо на избирательном участке , умрёт человек. Я конечно понимаю , что медики сейчас за каждого вакцинируемого от государства деньги получают, как премиальные , но так нельзя. Ковидные пора отменять , народ мрёт толку всё равно нет.Квартиры , машины все уже напокупали - хватит !

Гость||

Раньше концерты были. Колбасу, плюшки и пиво продавали. А теперь уколы, маски и ручки

Имя: Гость
Комментарий:

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