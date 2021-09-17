Пензенцам предлагают привиться от COVID-19 на избирательных участках

17.09.2021 | 10:27

В дни проведения выборов с 17 по 19 сентября жители Пензы могут сделать прививку от коронавируса прямо на избирательном участке.

Во всех районах города организовали по два таких пункта вакцинации.

В Железнодорожном они размещены в медицинских кабинетах школ № 47 (ул. Пролетарская, 26а) и № 66 (ул. Медицинская, 1а).

В Ленинском - в медкабинетах лицея современных технологий управления № 2 (ул. Бакунина, 115) и школы № 12 (ул. Карпинского, 43а).

В Октябрьском - в школах № 36 (ул. Собинова, 6) и № 74 (ул. Ладожская, 131).

В Первомайском - в процедурных кабинетах школ № 60 (ул. Ростовская, 58, 1-й этаж) и № 8, в игровой подросткового клуба «Биатлон» (ул. Бийская, 8а).

Медики будут работать с 9:00 до 18:00.

«Обращаем внимание, что пункты вакцинации, развернутые на базе торговых центров «Коллаж», «Весна» и «Сан и Март», в эти дни функционировать не будут», - предупредила пресс-служба регионального минздрава.

По данным на 16 сентября, за все время в Пензенской области подтвердилось 67 225 случаев коронавируса. 2 426 зараженных скончались, 56 260 - выздоровели.