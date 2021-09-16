В Пензе выявили лучших юных инспекторов дорожного движения

16.09.2021 | 19:18

Среди юных инспекторов дорожного движения определили лучших в рамках городских состязаний. Они проходили в два этапа, объединив 35 команд из 28 образовательных учреждений Пензы.

Финал соревнований состоялся на базе детского (юношеского) центра «Спутник». Ребята демонстрировали свои знания в велотехнике, фигурном вождении, программе «Дорожные знаки», викторине по правилам дорожного движения.

«Я правильно перехожу дорогу. Если кто-то другой неправильно делает, то я ему говорю, что неправильно, а надо правильно», - сообщил участник соревнований Андрей.

Победителей и призеров конкурса «Лучший велосипедист» - ими стали ребята из гимназии № 13 и школы № 27 - поздравили и наградили сотрудники Госавтоинспекции.