В Майкопе полицейские помогли пензячке срочно попасть в больницу

16.09.2021 | 13:18

Министр внутренних дел по Республике Адыгея Иван Бахилов получил письмо, в котором житель Пензенской области поблагодарил сотрудников ДПС за профессионализм и отзывчивость.

В конце августа полицейские несли службу на автодороге в пригороде Майкопа. К ним подъехала машина, из которой выбежал взволнованный мужчина.

«Он с семьей возвращался домой, и внезапно у супруги резко ухудшилось самочувствие. Водитель пояснил, что не ориентируется в незнакомом городе. Оценив ситуацию, мы сразу поняли, что женщине срочно нужна помощь медиков», - вспоминают госавтоинспекторы.

Стражи порядка доложили о произошедшем в дежурную часть и сопроводили автомобиль пензенцев до Адыгейской республиканской клинической больницы. На некоторых загруженных транспортом участках им приходилось использовать проблесковые маячки и спецсигналы.

Женщина оказалась в больнице в кратчайший срок, но уже успела потерять сознание. Офицеры помогли перенести ее на носилках в приемное отделение. В итоге врачи спасли пациентке жизнь.

«Выражаю слова глубокой благодарности и признательности сотрудникам за оказанную помощь. Искренне рад, что в органах внутренних дел Адыгеи работают такие отзывчивые и неравнодушные люди», - цитирует пресс-служба МВД по Республике Адыгея письмо пензенца.