Общество

В Кузнецке подписали постановление об отопительном сезоне

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В Кузнецке объявлена дата начала отопительного сезона. В соответствии с постановлением, которое подписал глава городской администрации Сергей Златогорский, пуск тепла стартует в пятницу, 17 сентября.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления», - уточнили в пресс-службе местной администрации.

В Кузнецке тепло в этом году решили включить досрочно из-за высокого уровня заболеваемости среди детей. Чтобы не ухудшать ситуацию, школы и детские сады станут обеспечивать отоплением раньше обычного.

В Заречном тепло в соцучреждения начало поступать 15 сентября. Жилые дома подключают с 16-го числа.

В Пензе постановление о начале отопительного сезона пока не подписано.

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Гость||

Сирожа жжот!

Гость||

Пензякам остаётся завидовать, там мэр города серьёзный товарищ, работящий. Ни чета пензенскому.

Гость||

Под видом заботы обдирают народ, а то поиздержались на рекламе ер-кандидатов!

Гость||

Этот гражданин нам не товарищ!

Гость||

Хорошо что в пензе теплосети не готовы, а то бы и нас зажарили жадюги, хихи

Гость||

Отопление подается в социальные учреждения - больницы, школы, детсады. В жилье будет подаваться по заявкам управляющих кампаний. Если жильцы не хотят пока включать отопление, никто насильно их топить не будет. Главное, что тепловики готовы начать подачу тепла в любой момент.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.09.2021 09:59|

Хорошо что в пензе теплосети не готовы, а то бы и нас зажарили жадюги, хихи

Ты глубоко отстал. В Пензе 99,9% готовность к отопительному сезону. (имей ввиду, фейковую информацию распространяешь, а это наказуемо).

Имя: Гость
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