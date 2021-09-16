В Кузнецке подписали постановление об отопительном сезоне

16.09.2021 | 09:15

В Кузнецке объявлена дата начала отопительного сезона. В соответствии с постановлением, которое подписал глава городской администрации Сергей Златогорский, пуск тепла стартует в пятницу, 17 сентября.

«В первую очередь пуск тепла будет осуществляться в детские сады, учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной сферы при наличии паспортов готовности и заявки на подключение отопления», - уточнили в пресс-службе местной администрации.

В Кузнецке тепло в этом году решили включить досрочно из-за высокого уровня заболеваемости среди детей. Чтобы не ухудшать ситуацию, школы и детские сады станут обеспечивать отоплением раньше обычного.

В Заречном тепло в соцучреждения начало поступать 15 сентября. Жилые дома подключают с 16-го числа.

В Пензе постановление о начале отопительного сезона пока не подписано.