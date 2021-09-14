В Кузнецке из-за COVID-19 отопительный сезон начнут раньше

14.09.2021 | 10:45

В Кузнецке, как и в Заречном, хотят включить отопление раньше обычных сроков. Речь об этом зашла на совещании в администрации города, в понедельник, 13 сентября.

Как сообщил замглавы администрации Алексей Салмин, тепловая трасса заполнена. Подавать ресурс уже можно в детские сады, школы, соцобъекты. Сети жилищного фонда пока продолжают готовить.

«В конце недели ожидается похолодание. Ночью ниже нуля. С четверга днем семь градусов», - предупредил Салмин.

Мэр Сергей Златогорский отметил, что в настоящее время болеет много детей, поэтому, скорее всего, отопление в школы и детсады придется дать пораньше, чтобы не ухудшать эпидемическую ситуацию в городе.

«Ну и в больницы, наверное, тоже во взрослые не помешает дать отопление. Поэтому смотрим внимательно, находимся на низком старте. Мы находимся в высокой степени готовности, чтобы начать отопительный сезон», - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Заречном тепло в соцучреждения начнет поступать 15 сентября. Жилые дома будут подключать с 16-го числа.

Решение о начале отопительного сезона обычно принимается после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток не превышает +8 °С. В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией отопительный сезон в области тоже начали пораньше.