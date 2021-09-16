«Дамате» проведет мастер-классы в поместье «Новые берега»

16.09.2021 | 14:18

Сотрудники группы компаний «Дамате» в рамках благотворительного проекта помогут резидентам поместья «Новые берега» в социализации и развитии коммуникативных и других навыков.

Проект включает в себя серию мастер-классов, которые проведут для людей с инвалидностью, живущих в арт-поместье. Срок реализации - до конца 2021 года.

На данный момент уже прошло два мероприятия. Во время первого волонтеры «Дамате» познакомились с резидентами «Новых берегов». Те рассказали о том, как живут в инклюзивном поместье, об особенностях самореализации и социализации. Также был определен формат дальнейших встреч.

В следующий раз сотрудники «Дамате» провели для резидентов кулинарный мастер-класс. Участникам предложили приготовить четыре варианта быстрых перекусов: бургер из индейки, сэндвич с ветчиной из индейки с сыром, тосты с авокадо и перепелиным яйцом, круассан с арахисовой пастой и бананом.

На мастер-классе жители «Новых берегов» не только овладели навыками приготовления новых блюд, но и больше узнали о бренде «Индилайт» компании «Дамате», с которым легко сделать вкусные, разнообразные и полезные блюда.

Сотрудничество «Дамате» и инклюзивного поместья для людей-инвалидов «Новые берега» началось летом 2019 года. Компания не только осуществляет благотворительные проекты, но и помогает финансово. Так, за счет средств агрохолдинга построили двухэтажный дом (27 млн рублей), храм (3 млн рублей), летний театр (1,9 млн рублей).

Летом текущего года в ГК «Дамате» решили продолжить сотрудничество с поместьем. 35 млн рублей будет направлено на строительство многофункционального делового центра. Там разместятся организации, услугами которых смогут воспользоваться не только жители «Новых берегов», но и жители ближайших населенных пунктов: гостиница, медицинский центр, магазин, фотостудия, салон красоты.

Объект планируют сдать в сентябре 2022 года.

Таким образом, общий объем средств, вложенных «Дамате» в «Новые берега» в рамках благотворительной помощи, составит 67 млн рублей.

Арт-поместье «Новые берега» - это коттеджный поселок в Богословке, созданный для людей с инвалидностью с учетом всех требований доступной среды. Пока в России нет аналогов этому проекту.

На данный момент он реализован на две трети. В поселке живут и трудятся 40 резидентов из 9 регионов РФ. Для них «Новые берега» - единственная альтернатива психоневрологическим интернатам.