В Пензе застопорилось строительство домов для расселения ветхого жилья

15.09.2021 | 14:34

В Заводском районе Пензы прекратилось возведение домов для переселенцев из аварийного жилья. Причина - удорожание строительных материалов.

Об этом на комиссии гордумы в среду, 15 сентября, сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина. По ее словам, в настоящее время подрядчик остановил работы.

Однако программу переселения граждан из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам не намерены закрывать. Жилплощадь хотят закупить за счет муниципального бюджета.

Дома для переселенцев строятся в квартале в границах улиц Беляева, Литейной, Ударной и Воровского. Два здания возвели в 2020 году, еще три (два 6-этажных и 9-этажное) должны появиться до конца 2021-го.

Многоэтажки строят по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2019-2025 годы». В 2021-м в областном центре запланировано расселить 186 жилых помещений общей площадью 5 145 кв. м. Всего за время действия программы горожане покинут 86 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Это 1 682 жилых помещения общей площадью более 52 тысяч кв. м.