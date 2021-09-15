Пензенцам рассказали об идеальных планировках в ЖК «Лугометрия»

15.09.2021 | 15:31

Пензенцам рассказали, какие квартиры наиболее популярны в новом жилом комплексе «Лугометрия» от группы компаний «Территория жизни».

Выбор квартиры зависит от жизненной ситуации конкретного человека и его эстетических предпочтений. Для кого-то идеальная планировка - это единое открытое пространство без лишних перегородок, другим важно наличие отдельной кухни и комнат.

Отличительная особенность ЖК «Лугометрия» - огромный выбор планировок на все случаи жизни, для любых сценариев. А еще, купив квартиру в ЖК «Лугометрия», владелец получит готовое жилье с отделкой «Все включено» в современном ЖК комфорт-класса в экологичном районе с собственной инфраструктурой.

О своих любимых вариантах популярных планировок рассказали сотрудники ГК «Территория жизни».

1. «Моя первая квартира».

«Увидела эту однушку и сразу влюбилась, с первого взгляда! Эта планировка - для независимых, свободных и стильных. Здесь можно воплотить необычные дизайнерские решения и свободно зонировать пространство. Почти 43 «квадрата» - огромный простор для жизни!

А еще здесь готовая отделка SMART PRO. В квартире флизелиновые обои под покраску - то есть можно покрасить стены в любой цвет! Установлены межкомнатные двери, натяжные потолки с точечными светильниками, уложен ламинат, санузел полностью оборудован. И все это - вместе со стиральной машиной и кухонным модулем.

Это находка для меня! Купить квартиру и думать лишь о том, какая мебель и предметы интерьера мне понадобятся для уюта. А заехав, просто жить и наслаждаться каждым мгновением в новой квартире с прекрасным видом из окон на природные ландшафты», - высказалась контент-менеджер Галина Абашкина.

2. «Универсальный вариант».

«Это отличный вариант планировки двушки: просторные комнаты, холл, а главное - кухня-столовая. Думаю, что для любой хозяйки это является приоритетом. Это место притяжения для всей семьи - когда сидишь за большим столом на просторной кухне за вкусным ужином, обсуждая интересные события или новости, и тебя ничего не стесняет. Общая площадь квартиры более 70 квадратных метров - здесь очень просторно!

Важно и то, что, приобретая такую квартиру, тебе не нужно думать об отделке, искать бригаду для проведения работ, закупать строительные материалы, тратить время и нервы. Эти квартиры уже с готовой отделкой «Все включено!»: с натяжными потолками, ламинатом, плиткой Kerama Marazzi, брендовой сантехникой, кухонным гарнитуром и техникой!» - рассказала руководитель отдела рекламы Екатерина Шнайдер.

3. «Большая трешка для большой семьи».

«Это моя любимая планировка в «Лугометрии»! Шикарная трешка с классической планировкой, в которой найдется место для любого члена большой семьи. Эта квартира имеет все опции комплектации «Все включено!» и дополнительно оснащается посудомоечной машиной. На отделку и технику - гарантия от 5 лет.

Особенность квартиры - наличие дополнительной, четвертой комнаты. Ее можно использовать как мужской кабинет-берлогу или же оформить пространство как мини-кинозал или гардеробную. А можно обустроить удобную прачечную!

Кухня-гостиная впечатляет - 29 квадратных метров для приятного общения и обедов всей семьей. А общая площадь квартиры - 125 квадратных метров. Здесь у каждого члена семьи будет свое жилое пространство. Для меня как для главы большой семьи это однозначно лучший выбор!» - отметил директор по маркетингу и продвижению Микаил Намазов.

Какой бы вариант квартиры клиент ни выбрал для себя в «Лугометрии», он может быть уверен, что получит не только квадратные метры, но и атмосферу уюта, комфорта и благополучия.

Уникальные дворы без машин рождают чувство уверенности и безопасности. «Лугометрия» - настоящий зеленый остров в черте города. В кварталах и дворах - ландшафтный парковый дизайн, через всю территорию комплекса проходит бульвар с зонами отдыха. Дети с удовольствием смогут играть на площадках, где используется лучшее оборудование, тренажеры и арт-объекты.

Сейчас у группы компаний «Территория жизни» есть отличное предложение: в строениях 19 и 20 ЖК «Лугометрия» по выгодным ценам продаются квартиры с готовой отделкой «Все включено!». На стадии возведения застройщик предлагает своим клиентам дополнительное субсидирование ставки по ипотеке с господдержкой на весь период кредитования всего от 2,35%* без дополнительных платежей.

Новый жилой комплекс «Лугометрия» - современно, престижно, инвестиционно привлекательно. Это подтверждается наградами на специализированных конкурсах федерального уровня, в частности на Urban Awards «Лугометрия» была отмечена в числе самых инвестиционно привлекательных проектов и победила в номинации «Лучший нейминг».

Для тех, кто еще не определился с покупкой квартиры в жилых комплексах ГК «Территория жизни», в любое удобное время сотрудники компании организуют экскурсию, желающим покажут шоурумы, расскажут о планировках, материалах, отделке и многом другом.

Офис продаж находится по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 91а (напротив ТЦ «Мега Пенза»). Подробную информацию (с каталогом планировочных решений) можно найти на сайте лугометрия.рф, а также узнать по телефону единого контактного центра +7(8412) 203-000.

*Не является публичной офертой. С 15.04.2021 по 01.07.2022 в рамках программы «Господдержка 2020» можно приобрести жилье у юридического лица по ДДУ/ДКП застройщиков ООО СЗ «Лугометрия 19», ООО СЗ «Лугометрия 20». Проектные декларации размещены на сайте https://наш.дом.рф. Первоначальный взнос - 20% (для физических лиц, не представивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Срок кредита - 12 лет, ставка - 2,35% годовых на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки и страхования жизни и здоровья заемщика. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 3 млн руб. Валюта - рубли РФ. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). В акции участвуют объекты, расположенные по адресам: Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. Побочинская, стр. 19; Пензенская обл., г. Пенза, Октябрьский р-н, ул. Побочинская, стр. 20 (2 этап).