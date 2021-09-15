Должник из Городищенского района спас свой сотовый от ареста

15.09.2021 | 15:43

Жителя Городищенского района разыскивали судебные приставы. Мужчина нередко нарушал правила дорожного движения, превышая скорость, игнорируя разметку, имел штрафы за это, но не собирался оплачивать их.

Кроме того, на сельчанине висел долг по транспортному налогу.

Общая сумма, подлежащая взысканию с мужчины, составила 58 000 рублей. Но какое-то время он был неуловим.

«Шанс посмотреть в глаза правонарушителю и взыскать в региональный бюджет сумму долга выдался внезапно. Молодой человек был остановлен в ходе мероприятий Госавтоинспекции и УФССП по области, проводимых на территории Городищенского района, за новое нарушение скоростного режима», - рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Служители закона сообщили, что намерены арестовать дорогой сотовый телефон должника. Перспектива расстаться со средством связи расстроила сельчанина, и он полностью погасил сумму долга.

«Связь с миром восстановлена во всех отношениях», - подвели итог приставы.