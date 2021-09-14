В Пензенской области от COVID-19 умерло почти 2,4 тыс. человек

14.09.2021 | 13:27

Во вторник, 14 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 235 подтвержденных в Пензенской области случаях COVID-19 за минувшие сутки.

173 человека заболели в Пензе, по 12 - в Бессоновском и Пензенском районах, 9 - в Мокшанском районе, 5 - в городе Заречном, по 4 - в Каменском и Лунинском районах, по 3 - в Земетчинском и Иссинском, по 2 - в Нижнеломовском и Шемышейском, по 1 - в Камешкирском, Колышлейском, Пачелмском и Спасском районах.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 66 758.

За это время выздоровело 55 760 человек, в том числе 236 - за минувшие сутки. Скончалось 2 389 пациентов с COVID-19, из них 20 - 13 сентября.