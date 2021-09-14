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Общество

В Пензенской области от COVID-19 умерло почти 2,4 тыс. человек

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Во вторник, 14 сентября, региональный оперативный штаб сообщил о 235 подтвержденных в Пензенской области случаях COVID-19 за минувшие сутки.

173 человека заболели в Пензе, по 12 - в Бессоновском и Пензенском районах, 9 - в Мокшанском районе, 5 - в городе Заречном, по 4 - в Каменском и Лунинском районах, по 3 - в Земетчинском и Иссинском, по 2 - в Нижнеломовском и Шемышейском, по 1 - в Камешкирском, Колышлейском, Пачелмском и Спасском районах.

Общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией с начала эпидемии достигло 66 758.

За это время выздоровело 55 760 человек, в том числе 236 - за минувшие сутки. Скончалось 2 389 пациентов с COVID-19, из них 20 - 13 сентября.

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Гость||

Статистика служанка политики.

Гость||

За 19 месяцевpenzainform.ru писал(a):

с начала эпидемии достигло 66 758
это 5,1 % от жителей области.

penzainform.ru писал(a):

Скончалось 2 389 пациентов с COVID-19
это 0,18 % от жителей области.

Гость||

А почему властям области не интересно знать сколько в действительности переболело ковидом людей которые не обращались за мед помощью?

Гость||

13.53. Ты не волнуйся за властей области, кому надо знают всю статистику. А тебе барану что говори,что не говори, пользы ни какой. Ну так ведь?

Гость||

Кузнецк не болеет?

А потом ихий мэр выступит и как скажет,что больных класть негде и что заболеваемость растет!

Гость||

Гость писал(a):

Скончалось 2 389 пациентов с COVID-19
Прямо так и записано в свидетельстве о смерти? Просто знаю что раньше писали не от К-19 а от тех осложнений которые он вызывал , вот это и писали в свидетельствах о смерти.

Имя: Гость
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