Коротко и по существу: организация качественного питания школьников

14.09.2021 | 15:58

В Пензенской области организация качественного питания школьников входит в число приоритетных задач. В ближайшей перспективе - разработка программы обновления пищеблоков в образовательных учреждениях. Соответствующее поручение дал врио губернатора Олег Мельниченко.

При проверке школ выяснилось, что из 308 образовательных организаций 254 нуждаются в обновлении материально-технической базы пищеблоков, 151 - в проведении текущего ремонта, 56 - в капитальном ремонте. На эти цели необходимо почти 180 млн рублей.

«Давайте с 2022 года предусматривать в бюджете средства на эти цели», - заявил Олег Мельниченко на последнем оперативном совещании, поручив до конца 2021 года составить поэтапный план по замене или ремонту оборудования с учетом материальных возможностей региона и муниципальных образований.

Кроме того, по словам врио министра образования Александра Воронкова, в течение пяти лет, с 2022 по 2026 год Министерство просвещения, Минстрой России и субъекты РФ будут реализовывать программу по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций, по которой предусмотрен в том числе ремонт пищеблоков с приобретением оборудования для тех школ, где это необходимо.

Во всех школах Пензенской области дети обеспечиваются горячим питанием. Ученики начальных классов по поручению Президента РФ Владимира Путина получают его бесплатно.

По инициативе Олега Мельниченко разработан региональный стандарт организации питания в учреждениях образования, двухнедельное меню для учащихся в возрасте 7-11 лет и 12-18 лет, а также меню для детей с пищевыми особенностями (сахарным диабетом, целиакией, пищевой аллергией). Кроме возрастных отличий, меню имеет сезонность: осенне-зимний период и зимне-весенний.

Над всем этим работала специально созданная группа, в которую вошли представители минобра, колледжа пищевой промышленности и коммерции, государственного технологического университета, казачьего института технологий, регионального управления Роспотребнадзора и главный внештатный диетолог минздрава.