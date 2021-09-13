В Пензе в корпусе детсада № 27 уже вторую неделю нет воды

В понедельник, 13 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились горожане, чьи дети посещают детский сад № 57 на улице Измайлова, 51.
Родители пожаловались, что в дошкольном учреждении уже вторую неделю нет воды - ни горячей, ни холодной.
«Прием детей ведется. Руки моют водой из ковшика. Просто аварийная ситуация, которой ни конца ни края не видно», - возмутились пензенцы.
За комментарием корреспондент сетевого издания обратился в управление образования города. Там отсутствие воды подтвердили. Ресурса нет в старом корпусе детсада, в новом все хорошо, он подключен к другим сетям.
Воду отключили без предупреждения. Причины неизвестны. Родители предположили, что это связано с подключением или переподключением новых домов в районе.
Ресурсоснабжающая организация наладила подвоз технической воды. Кроме того, на кухню для приготовления пищи закупается питьевая, для нужд групп и воспитанников сотрудники учреждения приносят полные ведра и емкости из нового корпуса, где все в порядке. Делается и запас, когда ресурс появляется.
«Вчера и позавчера вода была везде - и в старом, и в новом. Напор хороший. Сегодня утром вот снова тоненькой струйкой», - сообщила «ПензаИнформ» начальник общего отдела управления Вера Кузнецова.
По ее словам, руководство ресурсоснабжающей компании, а также замы главы администрации Олег Денисов и Павел Якунин в курсе проблем учреждения.
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дети в приоритете у власти. давайте выделим пару миллиардов что бы в этом детсаду была вода.