В Пензе в корпусе детсада № 27 уже вторую неделю нет воды

13.09.2021 | 11:41

В понедельник, 13 сентября, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратились горожане, чьи дети посещают детский сад № 57 на улице Измайлова, 51.

Родители пожаловались, что в дошкольном учреждении уже вторую неделю нет воды - ни горячей, ни холодной.

«Прием детей ведется. Руки моют водой из ковшика. Просто аварийная ситуация, которой ни конца ни края не видно», - возмутились пензенцы.

За комментарием корреспондент сетевого издания обратился в управление образования города. Там отсутствие воды подтвердили. Ресурса нет в старом корпусе детсада, в новом все хорошо, он подключен к другим сетям.

Воду отключили без предупреждения. Причины неизвестны. Родители предположили, что это связано с подключением или переподключением новых домов в районе.

Ресурсоснабжающая организация наладила подвоз технической воды. Кроме того, на кухню для приготовления пищи закупается питьевая, для нужд групп и воспитанников сотрудники учреждения приносят полные ведра и емкости из нового корпуса, где все в порядке. Делается и запас, когда ресурс появляется.

«Вчера и позавчера вода была везде - и в старом, и в новом. Напор хороший. Сегодня утром вот снова тоненькой струйкой», - сообщила «ПензаИнформ» начальник общего отдела управления Вера Кузнецова.

По ее словам, руководство ресурсоснабжающей компании, а также замы главы администрации Олег Денисов и Павел Якунин в курсе проблем учреждения.