На ремонт и оборудование школьных пищеблоков требуется 180 млн

13.09.2021 | 10:00

В Пензенской области проверили состояние пищеблоков в образовательных учреждениях и назвали сумму, необходимую для их ремонта. Информацию озвучил во время планерки в региональном правительстве врио министра образования Александр Воронков.

«Из 308 общеобразовательных организаций - юридических лиц 254 нуждаются в обновлении материально-технической базы пищеблоков, 151 - в проведении текущего ремонта, 56 - в капитальном ремонте», - уточнил Воронков.

Для обновления материально-технической базы пищеблоков в Пензенской области необходимо почти 180 млн руб., в том числе 120 млн на проведение капитального ремонта.

«Министерство просвещения, Минстрой России и субъекты РФ в течение пяти лет, с 2022 по 2026 год, будут реализовывать программу по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. В рамках данной программы будет предусмотрен в том числе ремонт школьных пищеблоков с приобретением оборудования для тех школ, где это необходимо», - резюмировал Воронков.

Свой поэтапный план мероприятий по замене или ремонту оборудования в школьных пищеблоках разработают и в Пензенской области. При этом будут учтены материальные возможности региона и муниципальных образований. Программу намерены составить до конца 2021 года.