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Общество

На ремонт и оборудование школьных пищеблоков требуется 180 млн

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В Пензенской области проверили состояние пищеблоков в образовательных учреждениях и назвали сумму, необходимую для их ремонта. Информацию озвучил во время планерки в региональном правительстве врио министра образования Александр Воронков.

«Из 308 общеобразовательных организаций - юридических лиц 254 нуждаются в обновлении материально-технической базы пищеблоков, 151 - в проведении текущего ремонта, 56 - в капитальном ремонте», - уточнил Воронков.

Для обновления материально-технической базы пищеблоков в Пензенской области необходимо почти 180 млн руб., в том числе 120 млн на проведение капитального ремонта.

«Министерство просвещения, Минстрой России и субъекты РФ в течение пяти лет, с 2022 по 2026 год, будут реализовывать программу по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. В рамках данной программы будет предусмотрен в том числе ремонт школьных пищеблоков с приобретением оборудования для тех школ, где это необходимо», - резюмировал Воронков.

Свой поэтапный план мероприятий по замене или ремонту оборудования в школьных пищеблоках разработают и в Пензенской области. При этом будут учтены материальные возможности региона и муниципальных образований. Программу намерены составить до конца 2021 года.

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Гость||

Сдали И.А. ,сдали..а здесь...

Гость||

А зачем они нужны эти пищеблоки в каждой школе , можно готовить всё в одном месте и по утрам развозить по школам

Гость||

где решения губернатора.....

Гость||

молодец.ты зачем дома питаешься???

Гость||

так у Ивана больше 500 млн нашли, может эти деньги на благо детей пустить?

Гость||

10.44

Да правильно тебе 10.43 говорит, что издержки меньше будут если готовить централизованно, те в одном месте и дешевле будет даже развозить!

А ты ни хрена не понял и скорей выдал про дома питаешься..

Имя: Гость
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